星級日日瘦│李璧琦體重長年100磅左右　靠唱歌減肥法維持好身段

TVB女星李璧琦（Becky）雖然年過40歲，但無論樣貌身材都Keep得非常好，雖然近日因為疫情關係，長期居家抗疫，經常炮製美食與丈夫分享，不過她並沒有因此而發胖，日前出席公開活動仍相當fit！Becky身高168CM，多年來保持纖瘦身段，體重長期維持於103磅左右，偶爾較重大約110磅，她接受《香港01》訪問，大方分享自己的keep fit方法。

李璧琦長年維持纖瘦身形。（資料圖片）

唱歌減肥法 一首歌等於跑100米

李璧琦畢業於香港浸會大學音樂系，主修聲樂，曾當選2000年浸大校花冠軍，有「浸大李珊珊」之稱，她的獨門修身方法就是她最擅長的「唱歌減肥法」。

唱歌時要運用腹式呼吸法，通過腹部肌肉的收縮能促進新陳代謝，同時也能令腹部的肌肉更加結實。減肥專家曾作出研究，唱完一首歌的氧氣消耗量幾乎等同跑完100米後的氧氣消耗量，舉例唱張惠妹的《三天三夜》，可以消耗19.3卡路里，而Celine Dion的《MyHeart Will Go On》可以消耗13.5卡路里，節奏愈快、旋律高低起伏越大、愈高音及非母語的歌曲有更佳的燃脂效果。作為音樂人的Becky大概隔天就會練約3、4個小時，大約可以消耗800卡路里。

斷食法 一日只吃一餐

李璧琦多年多習慣一日只吃一餐。（IG圖片／becky_lee_811）

Becky說人生唯一高峰期是中六那年：「因為那年不用練合唱團，又可以外出吃午飯，多數都吃麥當勞和車仔麵，所以肥了許多。」不過升上大學之後，因為學業繁重，她經常上完早上的課，午飯時間就跑到琴房練習，練完又馬上去上堂，所以習慣一日只吃一餐，這個習慣維持至今。

她習慣早上起身先喝一杯溫水幫助刺激腸胃蠕動、一杯黑咖啡幫助排水，可以抗氧化同時促進新陳代謝，加速脂肪分解之餘又能抑制食慾，如果口痕或無聊時會加兩塊餅乾。

正餐方面，Becky盡量少吃澱粉質，家中沒有電飯煲，常備蒟蒻粉條。菜和肉的份量不拘，「我係一個好鍾意食植物嘅人，我同我老公兩個人可以食到斤半菜，我食3/4，佢食1/4，肉方面就最多食到8安士。」

雖然一日只吃一餐，不過Becky也會用心下廚，菜式非常吸引，令人食指大動！點擊圖片：

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