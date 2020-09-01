胡彥斌退股三家公司終止合伙人關係　受羅志祥醜聞影響？

內地歌手胡彥斌同「亞洲舞王」羅志祥除了是朋友關係之外，原來不講不知他們還是合伙人關係，在商業合作上十分緊密。但近日他卻被發現已經離開了共同合作的公司，引發外界不少猜測。

羅志祥同胡彥斌原來關係好密切。（視覺中國﹑胡彥斌微博圖片）

根據內地知名企業查詢平台「企查查」的資料顯示，胡彥斌同羅志祥原來在上海共同持股了三家公司，包括「上海牛秀文化發展有限公司」﹑「上海修樓梯文化傳播有限公司」同「上海核樂文化傳媒工作室」，注冊資本從500百萬人民幣到1000萬人民幣，公司亦只是在2年前成立而已。

合作短短兩年胡彥斌目前就被發現已經離開了這三家公司，在最終受益人已變更為他人，正式同羅志祥終止合伙關係。而不少網友見到之後都大為驚訝，想不到二人關係是如此的熟悉，亦想不到羅志祥個人持股這麼多家公司，認為胡彥斌的離開只是出於商業考量，及時止損而已。

胡彥斌已經離開了合伙公司。（企查查微博圖片）

事實上，羅志祥在4月份的時候爆出醜聞，事關女友周揚青於微博貼分手文，文中指出他同其他女性有不正當的關係，還從事多人運動添。造成他形象受挫演藝工作停擺，目前還未全面復出在家休息當中。所以有網友就猜測胡彥斌退股同他醜聞有關。

羅志祥同周揚青結束了9年情侶關係。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）