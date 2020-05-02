羅志祥被爆5月內開道歉記者會　參考陳冠希2008年記招形式舉行

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）日前被前女友周揚青在微博公開指責私生活混亂，並且與旗下女藝人﹑化妝師有不正當男女關係，同時指出他喜愛「多人運動」，使小豬形象一落千丈被冠上「渣男」標籤，其演藝事業亦大受影響。

事件發生至今多日，目前在內地已結束14日自我隔離的小豬，下一步動向廣受外界關注。近日，網上更盛傳他下一步舉動就是召開記者會道歉，日子將訂在5月內，而且記者會形式將會效仿當年陳冠希開記者會的模式，消息一出即引來不少討論。

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周揚青同小豬已經結束9年情。（周揚青微博圖片﹑視覺中國）

據內地微博消息指出，小豬同經理人公司商量後，最新動向就是決定召開新聞發布會，記者會的內容形式將參考2008年陳冠希發生「不雅照事件」記者會模式舉行，雖然具體說明還有許多不清楚之處，但被爆記者會會在5月份內舉行。而且還好肯定地指出，小豬開完記者會之後會休息一段時間，估計演藝事業將會帶來嚴重損失。

事實上，小豬在上月15日已經抵達內地工作，在工作之前他就先進行自我14日隔離，如今14日隔離已經結束，有指他這一段時間不會回台灣，而是留在內地暫避風頭。到底沉澱一段日子後的他，是否會在5月之內召開記者會，大家拭目以待。

有傳小豬會效仿陳冠希開記者會。（視覺中國﹑羅志祥微博圖片）