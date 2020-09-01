張雨綺直播開大口冇兌現承諾　內地直播主慘慘豬倒貼過千萬

內地女星張雨綺近來因為綜藝節目《乘風破浪的姐姐》再次走紅，憑着豪爽率直的個性收穫不少人氣。正正因為如此她獲邀出席不少活動，早前更踏足直播圈帶貨，吸引超過2500萬人收看，非常厲害。可是在直播中她所說的承諾事後沒有兌現，搞到直播主辛巴要為她善後，引來不少討論。

張雨綺因為《乘風破浪的姐姐》再次走紅。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

就在早前張雨綺上辛巴的直播平台Sell貨賣iPhone 11，原定手機的定價為4299人民幣，可是張雨綺就為網友砍價，自主定價為3899人民幣，可是在旁的辛巴就提醒張雨綺，手機有14000台以3899人民幣賣出，每一台就差了幾百元的差價，總共要補700百萬人民幣。但張雨綺就叫辛巴不要嘮叨，還豪爽地表示：「剩下我補了呀！那我補我有300億沒事。」主要是她覺得3899這個數字夠吉利，為網友討個開心。

可是辛巴最近就抱怨張雨綺原來只是隨便說說而已，根本沒有兌現當初補差價的承諾，令到他最終要補貼過千萬的差價，辛巴士說道：「張雨綺随口一說，錢並沒有給我，我補了1200萬，補的蘋果手機，這錢全是我辛有志自己掏腰包出的。你們在直播間裝那甚麼，但是我辛有志掏的錢，聽沒聽明白，我不領任何人的人情，也不需要任何人領我的人情，就是錢是我掏的，你們領完手機退錢的人，補到的錢補到你兜裡，你們領辛巴的人情不需要領任何人的人情。」語氣激動似乎非常不快。

張雨綺賣手機自定價3899人民幣。（影片截圖）

辛巴表示差價要過百萬。（影片截圖）

雖然如此，但有網友就認為張雨綺不像裝大方的人，猜測可能她工作太忙所以忘記了此事。再者有時候明星只是隨便說說而已不必要當真。更直指辛巴借張雨綺人氣炒作，難相信他倒貼如此多錢，叫他貼出轉帳記錄以此證明真相。

辛巴嬲嬲豬。（影片截圖）

另外，有網友亦指出辛巴已經不是第一次借明星人氣炒作，就好似有一次鄭爽同辛巴團隊另一網紅猫妹妹開直播，沒想到鄭爽不滿猫妹妹的帶貨方式，令到她覺得好反感，更直接在直播間發脾氣表示要中止賣貨。事後辛巴就替猫妹妹抱不平，覺得鄭爽的情緒有問題為什麼要令猫妹妹被她的粉絲攻擊，覺得實在難以理解。令辛巴捲入這次新聞當中，受到不少關注。

鄭爽不滿意直播大發睥氣。（影片截圖）

事實上，明星沒有兌現承諾一事數楊冪「詐捐門」最出名，因為在早年她主演了一部電影《我是證人》，當時在成都宣傳電影時她就就承諾捐給當地的特殊學校100支盲人手杖同50台盲人印表機，但之後當地的特殊學校表示沒有收到她的捐款，所以引起不少人議論認為她只是隨便說說而已。

但原來是楊冪委託了他人進行捐款，可是對方並沒有遵從她的旨意而是私通了這筆捐款，最後更同楊冪斷了聯絡。事後楊冪一方就直接同學校聯絡，完成了所有捐贈，更提告委託人不履行約定，最終楊冪一方經法院判勝數。所以張雨綺是次的直播承諾是一場誤會還是有其他原因，真相只有他們二人才知道，目前張雨綺一方沒有作出任何回應。

楊冪「詐捐門」當年鬧好大的。（楊冪工作室微博圖片）