【乘風破浪的姐姐】張雨綺最終被Out？　張含韻疑爆成團結果

時下內地最紅的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》比賽過程愈來愈激烈，今日（7/8）就會播出團體戰第四次公演，17位姐姐中就已經淘汰了3位，包括袁詠琳﹑張萌同吳昕，剩下的14位姐姐中就有幾位聲望最高成團機會亦最大的分別是張雨綺﹑寧靜同萬茜。可是近日就流傳最終成團名單，張雨綺同寧靜齊齊被Out，而在成團名單內的姐姐張含韻，最近在另一節目中就似乎無意間將成團名單透露了出來，引來不少熱議。

萬茜﹑寧靜﹑張雨綺在節目中最受歡迎。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

有留意《姐姐》節目的觀眾都知道，人氣在這個節目中是最為重要的，而在過去幾次的公演，於「觀眾喜愛度個人排名」中張雨綺﹑寧靜同萬茜均在前三名位置，有見及此觀眾就猜測她們能夠組團出道。而這個猜測直到第四次公演她們均沒有被淘汰，亦似乎可信度頗真，其實這一切只不過是節目的宣傳手段而已。

一檔綜藝節目成功與否，一定需要人氣同話題支撐，而張雨綺﹑寧靜同萬茜都具備。所以有網友就指出她們到總決賽之前都不會被淘汰，事關節目需要她們抄話題，想一想她們唱歌跳舞實力的確不是專業，能夠留到現在已經是不可思議，因為這一切都是有劇本操作的，她們同節目組只不過是互相利用而已。

姐姐的去留人氣佔比非常重要。（影片截圖）

所以根據網友的分析，近日流傳的一份最終成團名單可信度頗高，因為張雨綺同寧靜均沒有在名單內，只剩下萬茜一人，有傳她是節目中的「皇族選手」，早前曾在湖南衛視工作過的馬睿就在拍片時透露，有皇族身份的人，在節目編劇眼中是必順生存下來的，而這類實境綜藝節目其實在開跑之前都會訂下核心目標，而符合目標的選手便有可能撐到最後。所以萬茜自節目一開播人氣就排第一，就令人猜測她就是節目的「皇族選手」。

萬茜被指是「皇族選手」。（《乘風破浪的姐姐》）

而傳出的最終成團名單亦只有5位姐姐有得留底，除了萬茜還有張含韻﹑王霏霏﹑藍盈瑩﹑金晨。其中張含韻就在節目《天天向上》講過的一番說話，就被網友視成團的真相，事關節目中主持人錢楓打電話邀請她出席某活動，可是張含韻就二話不說拒絕，而且語氣肯定：「我這幾天到8月份都沒空，因為我每一天都在排練。」而她所指的8月份有31日，扣除今日播出的節目，還有三期節目未播，而最後一期就是總決賽，但張含韻又怎麼會知道自己不會被淘汰呢？所以這個成團名單有她的名字，網友都信到足。

張含韻的說話受到好多猜測。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片﹑扒圈客微博圖片）

成團名單縮寫。（扒圈客微博圖片）

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