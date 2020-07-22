【乘風破浪的姐姐】張雨綺送禮不手軟　鄭希怡送錶要5千一隻

有收看內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》都知道，30位姐姐雖然要互相PK爭一席位組女團出道，不過舞台下的她們相處融洽感情不俗，甚至大手筆地互相送禮以表心意。其中最有霸氣的姐姐寧靜除了每人送一枚陶瓷鑽戒之外，還爆出她送價值超過1萬人民幣的貴婦面霜給各位姐姐，闊綽程度是眾姐姐之最，簡直是豪氣衝天。

姐姐互相送禮不手軟。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

在《姐姐》還未正式播出之前，黃聖依就被爆帶了8個行李箱去湖南長沙備戰。原來她帶這麼多行李箱其實是裝滿了不少禮物在裡面，據另一姐姐張萌在微博爆料，黃聖依是第一位送禮之人，還因為行李超重而被罰款添。據知黃聖依送姐姐是自己代言的美容禮盒裝，當中包含了面膜等美容保養品，價錢非常親民面膜一盒（5片裝）亦只是169人民幣，還有同品牌的精華液，相信這一盒套裝估計價錢在1000人民幣之內。

黃聖依送姐姐們美容品。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片﹑張萌微博圖片）

除了黃聖依送美容保養品之外，其實還有好多姐姐都送同類型禮物。就好似觀眾緣特別好的張雨綺，她就送姐姐們日本品牌鑽石版宙斯美容儀禮盒，在購物網站得知價錢亦不便宜，一個禮盒除了儀器還有美容液價錢大概在8千到1萬多左右，看來張雨綺相當闊綽。而另一位姐姐寧靜就更加富豪式送禮，先送姐姐們陶瓷碎鑽戒指，雖然設計簡單但當中的鑽石顆粒亦相信不便宜。除此之外，有網友爆料指寧靜還訂購了多盒法國品牌「御庭蘭花」的貴婦黑金面霜，一支裝就價值超過1萬港元，相當昂貴，30位姐姐人人一樽總數就超過30萬港元，寧靜果真大手筆。

張雨綺大手筆送美容儀。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片﹑張萌微博圖片）

寧靜送貴婦面霜最豪爽。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片﹑張萌微博圖片﹑娛聞少女微博圖片）

雖然其他姐姐送的禮物單價不及寧靜來得高，不過都是一份心意。就好似鄭希怡早前送了耳環之後，再送姐姐Galtiscopio的水晶手表，價錢在5千到8千人民幣不等。而剛好地這個品牌是由她的好姐妹黃伊汶代理的，鄭希怡果真想法周到。另外，萬茜就送姐姐們禮盒套裝，當中包含了Leica Sofort 即影即有相機同一些保養品，而翻查資料得知該品牌相機價錢在近3千港元左右，再加保養品估計5千在內。

鄭希怡送名錶。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片﹑張萌微博圖片）

萬茜送相機。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片﹑張萌微博圖片）

另外，孟佳送了NaNaJacqueline的蝴蝶結水鑽耳環﹑張含韻送了jurlique玫瑰精油﹑白冰送護膚套装加舞蹈鞋﹑王霏霏送香薰水晶加荔枝﹑郁可唯送美容面罩﹑黃齡送燕窩﹑袁詠琳送蛋白粉﹑伊能靜送養生全套補品等等，姐姐們送的禮五花八門，可見她們因為節目而結下了一段珍貴友誼，價錢其實不是最重要，最重要的是姐姐們一份心意。

姐姐們送的禮物都五花八門。（張萌微博圖片）