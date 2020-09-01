細So深夜IG出Po承認背妻偷食：向太太、家人、對方誠心說對不起。

前商台DJ細So（蘇耀宗）被傳媒爆料背妻偷食，周二（1/9）得知事件的他回應話要了解事件，但深夜突然在Instagram承認婚外情，更話要「向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。」，指之後不會再回應事件。老婆陳穎楠都同時出Po，話會原諒老公。

細So深夜承認背妻偷食 老婆陳穎楠選擇原諒：生命中重要的一課

前商台DJ細So被爆背妻偷食 五招冧女傳每次見面都有性行為！

細so被爆出疑似偷食後首開腔 否認背妻偷食要了解事件

細So深夜出Po承認背妻偷食。（IG@soyiuchung）

細So聲明全文如下：

「本人蘇耀宗就今日有關婚外情的報道，

向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。

本人承認感情上確有做錯及處理不當，

令各位痛心失望，本人難辭其咎。

感謝太太的原諒和愛護，

本人向太太承諾，努力維繫家庭，

做個好丈夫、好爸爸。

本人及太太已就此事達成共識，

今日回應此事後，

日後不會再發表任何意見，

希望大家能給予空間，多謝大家關心。

蘇耀宗

01/09/2020」

細So聲明一出，連謝安琪都立即畀心心以示支持。有網友就支持細So，但有粉絲就表示對細So好失望。

點擊下圖觀看細So相：

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