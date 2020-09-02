細So深夜承認背妻偷食　老婆陳頴楠選擇原諒：生命中重要的一課

細So深夜在Instagram出Po承認背妻偷食，在文中他向老婆和家人道歉，「向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起」，更承諾以後會做個好爸爸和好丈夫。老婆陳頴楠就同老公一齊出聲明，決定原諒老公，指「這是我倆生命中重要的一課」、「總有高山低谷要一起走過。我選擇相信，並肩繼續這段旅程。」、「我們會好起來的。」

細So深夜IG出Po承認背妻偷食：向太太、家人、對方誠心說對不起。

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細so被爆出疑似偷食後首開腔 否認背妻偷食要了解事件

老婆陳穎楠選擇原諒老公。（IG@wingsouth）

陳頴楠聲明全文如下：

「一輩子的婚姻旅程中，總有高山低谷要一起走過。

我選擇相信，並肩繼續這段旅程。

這是我倆生命中重要的一課，

多謝大家給予空間和體諒，讓我倆一起經歷、一起成長。

感謝大家的關心，我們會好起來的。

陳頴楠」

陳頴楠帖文都獲得謝安琪、張繼聰和DJ薛晉寧人等留言支持，張繼聰更鼓勵她：「一家人，一條心」。

細So背妻偷食兩年半 老婆阿Wing有情有義曾陪老公走過事業低谷

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