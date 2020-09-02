細So出軌│「同老婆冇晒感情！」　剖析出軌男九大經典台詞

商台前DJ蘇耀宗（細So），是大眾眼中的「好老公好爸爸」，昨日（1日）驚爆背妻出軌，與KOL「阿B」發展長達兩年的不倫之戀，許多不堪入目的私密照片及肉麻情話都被爆出，好男人形象一朝盡毀。爆料者更指細So對阿B說：「我對我老婆已經冇晒感情」，令人不禁慨嘆，原來每個男人出軌都用同一番台詞，而第三者又非常受落，像被落迷湯般地堅信自己真的是對方的「真愛」。

細So被嘐爆背妻出軌，好男人形象一朝盡毀。（網上圖片）

整合9句出軌男經典台詞，這些「甜言蜜語」明明非常廉價，但往往都能成功令女方相信自己，三年又三年地做着見不得光的第三者。點擊圖片：

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要看清一個人，不要聽他說什麼，而是要看他做什麼，細So對阿B說「對太太沒有感情」，但東窗事發後，第一時間請求太太阿Wing原諒，承諾往後努力做一個好丈夫好爸爸，希望可以繼續一家人走下去，不是說對她沒有感情了嗎？別誤會，這裡不是說細So不應該向太太道歉，只是想道出，男人哄第三者感情，所說的都是大話。

細So對阿B說對太太已經沒有感情，但遭踢爆出軌後，他還是選擇回歸家庭。（IG圖片／wingsouth）

另外，從二人的對話截圖看來，阿B在6月時提出分手，細So仍然繼續死纏爛打，表明「我不會放棄愛你」，但被踢爆出軌後，卻指自己沒有再與對方聯絡，甚至暗指對方惡意攻擊自己，要自己身敗名裂，第一時間污名化對方。既對太太不忠，又對第三者講盡謊言，被揭穿後擺出一副委屈模樣，所以作為外遇對象，還是不要輕信男人對自己的承諾。不過既然阿Ｗing已經選擇原諒他，希望細So以後真的能生生性性，做個好老公同好爸爸。

點擊下圖睇細So與他太太的ig聲明以及其他相：

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