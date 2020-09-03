吳謹言回應同聶遠的新劇爭議　反遭粉絲鬧爆：你可唔可以清醒啲！

內地女星吳謹言2018年憑藉清宮劇《延禧攻略》人氣急升，此後出演了多套劇集，但口碑收視麻麻。而她與聶遠三度合作的新劇《幸福還會來敲門》已臨近尾聲，不過劇情、人物卻備受爭議，豆瓣評分更一路下跌，僅3.8分，簡直慘不忍睹。

吳謹言同聶遠合作的新劇負評不斷。（微博@幸福還會來敲門）

《幸福還會來敲門》講述醫生黃自立（聶遠 飾）在經歷愛情與事業雙重打擊後，意外成為民警方言（吳謹言 飾）的幫扶對象，在其幫助下重拾信心走出低谷，再次追求幸福的故事。原本看似是一個勵志作品，不料竟被網友評為狗血、毀三觀的電視，無論在拍攝警察方面抑或醫學方面，都欠缺專業常識，被詬病不尊重行業道德，且聶遠幾乎遭遇了所有不幸的事：前妻離世，接手前妻同外國人生的BB，照顧其偏癱爸爸；被人誣陷受賄被炒；送外賣熱心助人反被騙；再次失業，無錢住宿，外父家的房子又被欺詐等，倒霉都算，還是一個無底線的爛好人，大致總結為「好人總是受盡磨難無好報，壞人生活幸福，如魚得水」，完全偏離現實生活。

無論劇情定角色設定，都遭到觀眾詬病。（微博@幸福還會來敲門）

對此，吳謹言昨日（2日）也在微博發文回應，詳述自己的想法，首先，男主角接受前妻的BB是出於善良，這無可厚非；其次，之所以接拍該劇是看重角色的獨特性，並不是填檔劇；最後，面對《延禧》後再無爆款的質疑，她表示自己會努力，但更在乎從每一個新的角色中學習與收穫。

吳謹言回應爭議全文。（微博截圖）

通常藝人這樣發文之後，粉絲都會安慰與支持，不過吳謹言卻剛剛相反，不少鐵粉都留言狠批：「你能不能清醒一點」、「最不希望你一直重複三番幾次合作同一個演員」、「這是你自己發的嗎？是的話我很失望，這個劇就是三觀不正」等。

吳謹言粉絲繼續炮轟。（微博截圖）