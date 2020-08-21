「魏瓔珞」反成吳謹言最大阻礙　《延禧》效應隨時拖累事業？

內地30歲女星吳謹言憑清宮劇《延禧攻略》被大眾熟知，人氣急升，一時間影視、綜藝、時尚等工作接踵而至，發展不俗。最近，她在新劇《幸福還會來敲門》的開播首日發文表示，希望撕掉「魏瓔珞」的標籤，塑造更多的角色，但由劇集播出的情況來看，恐怕很難。

吳謹言發文感謝魏瓔珞給自己帶來榮譽，同時也希望撕掉這個標籤。（微博截圖）

角色光環大於演員 魏瓔珞成就吳謹言

正所謂「成也蕭何，敗也蕭何」，「魏瓔珞」為吳謹言帶來了高人氣與更多工作機會，但同時也將她「禁錮」在這個角色中。之所以「魏瓔珞」如此令人印象深刻，歸根結底是因為其性格帶感，縱使出身包衣，但也從不低聲下氣、膽小怕事、忍氣吞聲等，突破古裝劇慣有的女主角形象，因此一開播就極受追捧，並不是因為吳謹言的演繹而受歡迎，換言之，觀眾認可的是魏瓔珞這個角色，而不是吳謹言，如果換作劇中其他的女星譬如佘詩曼或者秦嵐等飾演，相信依然會爆紅。

歸根結底，《延禧攻略》紅的是「魏瓔珞」，並由她帶旺了吳謹言。（劇照）

演技尚未被認可 還需積累經驗

儘管同吳謹言合作的演員都大讚其努力、敬業，不過她的演技一直未受到認可。《延禧》中一遇到同佘詩曼、蘇青、秦嵐、聶遠等的對手戲時，差距相當明顯，但因「魏瓔珞」的光環太大，有時觀眾尚會有所忽略。在這之後的作品，無論古裝、時裝，吳謹言不時都被詬病演技問題，其中一個最明顯的缺點就是「嘴型變化與台詞過於同步」，就算不聽她說話，也知道她的內容，因為嘴型太清晰用力。反觀秦嵐，曾在訪問中明確表示「不應甩掉富察皇后的影子」，在前不久剛播完的《怪你過分美麗》中，劇集口碑、演員演技都大獲讚賞，有實力就經得起考驗。

【延禧攻略】秦嵐不怕觀眾對「富察皇后」根深柢固：不該甩掉影子

吳謹言演技難與《延禧》同劇演員較量。（劇照）

《延禧》後10套作品 半數仍同該劇有關

雖然吳謹言渴望擺脫「魏瓔珞」，但在《延禧攻略》播完後的這兩年，吳謹言共有10套劇集，當中稍微半數依然是同《延禧》有關，也正是因為如此，也令這些作品多些人討論，包括《皓鑭傳》（吳謹言、聶遠）、《金枝玉葉》（《延禧》番外篇）、《幸福還會來敲門》（吳謹言、聶遠）、《傳家》（吳謹言、秦嵐），還有一套2016年拍攝，與許凱合作的《朝歌》待播，來來去去離不開「魏隆CP」、「令后CP」、「傅瓔CP」。

當然，《金枝玉葉》本來就是《延禧》的延伸，而《皓鑭傳》可能也是想趁熱打鐵，藉「魏隆CP」熱度為劇集帶來口碑與收視，這也無可厚非。然而，現在熱播的《幸福還會來敲門》是吳謹言同聶遠第三次合作，這就難免令觀眾有些審美疲勞了。

遺憾的是，新劇並未掀起熱話。（劇照）

因此，吳謹言想靠這套劇甩掉標籤，應該是不太可能。其實有時轉型的成功，也要天時地利人和，或者吳謹言應該調整心態，沉住氣，專心磨煉演技，以實力說話。