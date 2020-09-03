Katy Perry產後曬超真實身材　竟被網民抨擊：太噁心了吧

美國樂壇天后Katy Perry在美國時間上周三（26/8）順利誕下囡囡，取名為Daisy Dove Bloom，與奧蘭度布林（Orlando Bloom）正式升格做爸爸媽媽，獲不少粉絲送上祝福。Katy自懷孕以來一直有影相記錄過程，大方分享自己的心路歷程，日前她在IG Post出一張對鏡自拍照，產後短短幾日的她素顏出鏡，相中所見她穿着哺乳內衣及高腰孕婦底褲，肚子依然巨大，超真實身材掀起網民熱議！

Katy Perry與奧蘭度布林（Orlando Bloom）正式升格做爸爸媽媽。（IG@katyperry）

不同於過往圈中女星產後極速修身的對比照，Katy疲憊的狀態及巨肚更貼近新手媽媽的真實狀況，但竟引來不少網民惡言相向，甚至狠批她產後狀態太差：「太噁心了吧」、「這是生完了嗎？第二個孩子還在她肚子裏吧」、「趕緊去健身房鍛煉吧」、「怎麼會有女人如此放任自己的身材」，不過亦有不少網民力撐她敢於曬出產後真實身材：「終於有名人有勇氣向人們展示生完孩子以後真實的樣子了」、「全世界的新手媽媽們都鬆了一口氣，因為這才是正常的產後身材」。

相中的Katy穿着哺乳內衣及高腰孕婦底褲，肚子依然巨大，超真實身材掀起網民熱議！（IG@katyperry）

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