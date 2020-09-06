專訪│森美求婚當日同老婆鬧交鬧到喊：我問自己仲愛唔愛呢個女人

森美的電台節目《早霸王》,,經常有聽眾打上去請教戀愛問題，但他表示自己是理論派,實踐就痳痳地。(葉志明攝)

森美給人的印象是愛情專家，逢星期五他的電台節目《早霸王》，有一個環節會讓聽眾打電話上來分享愛情經歷，聽眾亦可以向心儀的對象表白，不過森美覺得自己得把口，他說：「愛情有分theory(理論)同practical(實踐),我theory還可以,但實踐真的一般。」



愛情專家說自己不懂得氹太太,很難令人信服，問到森美對太太做過最浪漫的事情,他說是求婚：「我原本想在巴黎鐵塔塔頂求婚，結果因為一件小事，我跟她吵架，激烈程度時只要有一方提出分手,就會分開......」為何這是最浪漫呢?根據森美描述,當時大家已經淚流披面，情緒失控，「我在最嬲太太的時候，對她說我最愛妳，這才是浪漫吧?當然太太未必認同。」



至於那件令森美和太太「吵大鑊」的小事........



他說:「是關於蝸牛法文應該怎樣講。」

森美可能在大家心目中是一個很有情趣浪漫的人，但他相信太太一定不會有這個想法。(葉志明攝)

第一次拖手因為劏老鼠



森美雖然表示自己不浪漫，但他同太太由中學拍拖到結婚生小朋友，這已經是最好的愛情故事，他表示當時參加商台《叱吒殺戮新大陸》這個比賽，認識到太太，他說：「大家一齊考DJ，當時想追求她，那就幫她寫稿，她所有要在節目中的台詞都幫她寫好，追女仔那就要出勞力吧,當時大家都是中學生，我又因為自己成績好，教她如何劏老鼠，她讀生物的，她上到大學都是靠我的，加上劏老鼠要兩隻手，我因為教她，那就可以拖到手了。」

森美年多前在IG放閃，罕有地上載同太太的合照，大家都讚她浪漫，森美說:「嗰次之後，老婆話唔好再放，好多人打俾佢，話我好sweet，佢覺得好煩，以後都好難再post。」(森美IG)

愛情理論王



森美在專訪期間說了很多愛情理論,都值得男士參考，他說:「千萬不要說「你成日都係咁」或者「你次次都係咁」這對對方最大傷害,因為對方通常不覺得很多次，只是一兩次，我愛情理論很好,但我同太太吵架時如何呢?我一定有同老婆講「你成日都係咁」，哈哈。」森美很想實踐自己的愛情理論及將這套愛情理論同兒子及女兒分享,可惜的是，「我試過跟他們說，我很開明的，如果你們有拍拖可以坦白告訴爸爸，結果沒有，可能真的沒有拍拖吧?」

森美講愛情理論說不停，但女兒及兒子就沒有向他請教，他說：「我希望佢哋會同我分享。」(葉志明攝)

而這套森美愛情理論，森美都用得著，尤其追女仔篇，不過對象是自己的女兒，「女兒大過了，有自己的世界，開始同父母關係遠了，這是必經階段，我跟太太都要「追求」她，我以為結婚後，以後都不用追女仔，原來還有用，(追成點?)仍需努力。」女兒是父親的上世情人，情人疏遠自己是會傷心的。

森美、黃翠如主演的劇集《過街英雄》下週大結局篇，森美表示自己沒有緊張，整個過程相當享受，因為不知道還有沒有機會再做男一，那就不如享受每一秒。

說回那件求婚事件，森美表示當年已想好在英法旅行時求婚，地點是巴黎鐵塔塔頂，萬事俱備，二人經過一間餐廳，入去前太太問他蝸牛法文怎讀?森美表示入去餐廳問人就行了，太太覺得這個舉動很「核突」，森美不同意，結果引發吵架，鬧到幾乎分手，而他決定在這情緒起伏最大的時候拿出戒指求婚的原因是，「當時我和太太哭得很利害，我問自己，還喜歡這個女人嗎?如果當大家最憎對方的時候都肯定愛的話，那她一定是我太太，於是我向她求婚，講出我心中所想，她哭著說願意嫁給我，我還在那間露天茶座偷了餐牌的其中一頁，我想留一個紀念，(那太太都這樣認為是最浪漫?)那我不知道，或許她覺得當時哭得太利害，那麼難看怎會浪漫?可能她覺得我將整副身家給了她，是最浪漫吧!」