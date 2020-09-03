過街英雄｜森美狂騷大隻身形力追譚凱琪　回顧全盛時期爆肌畫面

TVB劇集《過街英雄》由森美及黃翠如擔任男女主角，飾演「老鼠俠」星仔的森美除了具備超能力之外，還擁有大隻身形，他更頻頻騷肌，力追女神Nadia（譚凱琪飾）！雖然森美已經46歲，但身形與後生仔相比絕對唔輸蝕，Fit爆身形令不少男士汗顏，近年他更在旅遊節目《森美旅行團》及劇集《誇世代》中大騷苦練成果！

星仔（森美飾）頻頻騷肌，力追女神Nadia（譚凱琪飾）。（劇照）

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森美不但口才了得，還擁有大隻身形，他曾為了拍攝劇集《誇世代》一場打拳的戲份，在3個月內激減20磅，當時他赤裸上身出場，在擂台上激戰，健碩身形表露無遺。而森美亦有大方分享自己的操肌秘技，主要從飲食、健身及運動方面着手，當中輕斷食法（Intermittent fasting）就非常見效，比例是8：16，每日有8小時進食，其餘時間就不能吃東西：「一朝早就咁兩隻雞蛋，加個番薯同埋一條香蕉；然之後晏晝同夜晚點都會食肉同澱粉質，因為我唔淨止要瘦，係要長肌肉，咁之前拍劇個效果要再好啲，先至會飲啲健身奶粉。」

森美曾為拍攝劇集《誇世代》在3個月內激減20磅。（電視截圖）

森美操肌全靠三招，點擊下圖睇詳情：

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其實森美早年剛加入電台做DJ時，就曾被高層要求減肥，之後他為了拍攝電影《我要做Model》更由170多磅減至148磅，但他坦言當時的操肌方法有很大分別：「10幾年前我30歲，操咗一個月就好Fit，但因為人大咗，新陳代謝就會慢，所以就唔可以用節食嘅方法，因為代謝慢再去節食，效果就會比較耐同唔明顯，食量一定要有。」森美更強調：「如果只係瘦，其實真係好快，但如果你要有埋肌肉要好睇，咁真係要食足個卡路里，跟足晒係要耐啲時間㗎。」森美不但自律，更有毅力，才可以操出一副Fit爆Body！

森美剛入行時面圓圓。（IG@sammy903）

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