陳奕迅於家中扮蜘蛛俠令過2億豪宅曝光　網民：屋企夠大點玩都得

新冠肺炎疫情持續，對各行各事都帶來重大的影響，演藝界亦是一個重災區，不少藝人都停了工而賦閒在家，留守家中抗疫的同時又可趁機休息。歌神陳奕迅（Eason）最近亦因為疫情的關係而令到工作量大減，多了時間陪伴家人，他曾透露自己有幫手家做務，且有堅持努力做運動，早前更於他的46歲生日當天自拍靚相放上Facebook大曬減肥成功的Body。

Eason早前減肥成功。(陳奕迅fb)

日前，在家中好悠閒的Eason，竟然爬上屋企天花扮蜘蛛俠加泰山，他昨日（4日）於FB post了一張他擺出蜘蛛俠經典甫士的照片，並留言表示：「Spiderman? Tarzan? It's EASAN!!」相中的他踎低且伸手做出噴蜘蛛絲嘅動作，真是扮得好神似又搞笑。而Eason這張照片亦令他的豪宅室內環境曝光了。他的寓所樓底極高，裝潢佈置均以木色為主調，室內擺放了不少木製的傢俬，予人時尚摩登的感覺。於假天花上設有閣樓位置，非常之寬敞闊落，儲物空間極大，就連Eason成個人坐上去扮蜘蛛俠都絕無問題，且仍有好多位置，目測瞓兩個人都得。有網民就留言表示：「屋企夠大，點玩都得」、「住在香港蝸居的看到只感心酸」。

Eason好鍾意整古做怪。(陳奕迅fb)

Eason這楝豪宅位於壽臣山Shouson Peak的獨立屋，是他於2013年以2億3千萬購入，有指樓契只寫了他太太徐濠縈的名字，相當寵妻。據悉，該豪宅面積約3千2百多平方尺，有前後花園、私人泳池以及車位，絕對是dream house。有傳當年Eason為供樓而要瘋狂舉行巡迴演唱會賺錢。

Eason早前於網上舉行演唱會。(陳奕迅fb)

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