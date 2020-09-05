乘風破浪的姐姐|新團冇團魂！張雨綺隊着團服受訪　杯葛寧靜隊？

風靡整個夏天的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》於昨晚（4日）落下帷幕，最終寧靜、郁可唯、張雨綺、孟佳、萬茜、李斯丹妮以及黃齡組成7人女團，以團體綜藝形式錄製旅遊節目《姐姐的愛樂之程》。

成團的7位姐姐。（微博@乘風破浪的姐姐）

原本是一件值得慶祝的事，但由於節目組在決賽階段一直以兩組姐姐進行比賽，由各方面的數據分配成團名額，導致兩組有些對抗，都希望與自己組的組員成團，因此，在最後宣布寧靜為中心位，即人氣第一後，她表示「現在拿第一，但不想成團」，場面一度尷尬。其實寧靜講這番說話，因為早前另一組的成員萬茜與黃齡曾表示只想與自己組的姐姐成團，而在黃齡得知自己獲得出道位後，她又發表感言稱：「我現在心裡有點遺憾，我最想成團的是你們六個乖乖」，而當時的情況是，大家都知道她們組的出道名額有4個，已經多過另一組，所以寧靜在成團後也霸氣回應「和黃齡一樣，我也只想和我們組的姐姐成團」，更將組內無法成團的4位姐姐鄭希怡（Yumiko）、王霏霏、藍盈瑩、阿朵一起帶到台上，對她們的實力予以肯定，同時也感到遺憾。

寧靜中心位出道，不忘叫上組內未能成團的姐姐一起上台。（微博@乘風破浪的姐姐）

然而，在成團後的採訪過程中，李斯丹妮團的四位組員都穿上統一的粉紅色隊服，令一旁的寧靜顯得「獨樹一幟」，其後她組內成團的郁可唯與孟佳出現後，也都是穿着各自的服裝，完全不似一個整體，從而引發網友討論，認為李斯丹妮團搞小動作，抱小團（指排擠另一團隊）等。

其實李斯丹妮團一直佔上風，整體實力無寧靜組強，但仍一路領先，好似以公演總票數爭出道名額，寧靜組有兩個都是復活的姐姐，公演舞台少了一半或1/3，自然比不過。當然，這是節目組的賽制有問題。而由寧靜團角度出發，見到對方四人以隊服出現，無疑將自己立於尷尬之位，這樣的場面難免會令人不舒服，且除了張雨綺在努力圓場之外，其他三位都無什麼反應。

無論如何，《乘風破浪的姐姐》已告一段落，接下來就看幾位在真人騷中如何磨合同相處。

寧靜是30位姐姐中唯一一位無接任何活動，一直留在長沙的人，非常努力。（微博@乘風破浪的姐姐）