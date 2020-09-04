【乘風破浪的姐姐】大熱門張雨綺成功組團出道　鄭希怡伊能靜冇份

歷經近三個月比賽的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，終於在今晚（4日）迎來決賽成團夜。兩團冠軍候選團（寧靜組、李斯丹妮組）14位姐姐將要爭奪7席位出道。沒想到節目一開播就引來網友瘋狂吐槽，抱怨成團夜的決賽搞到似一個大雜燴演唱會，完全看不下去，直指節目高開低走。

《乘風破浪的姐姐》今晚成團夜，節目安排瘋狂被網友吐嘈。（影片截圖）

節目來到成團夜，冠軍候選團的14位姐姐當然是主角，所以節目一開始就安排14位姐姐同過去被淘汰的16位姐姐一起出場，在歌手李宇春《無價之姐》的歌聲下，30位姐姐如同模特兒般行Catwalk出場，整個畫面似足一場「維密騷」（Victoria's Secret Fashion Show）。

可是之後焦點就不是集中在姐姐身上，反而是陸續請明星嘉賓出來表演，包括張杰、周深、蔡徐坤、李晨和樂華七子等人，不講還以為是一場跨年演唱會，而且節目還增設多個頒獎環節，包括頒發「最佳寶藏姐姐」、「年度隊長」等，被網友嘲笑不倫不類。

姐姐化身模特兒行騷。（影片截圖）

增設多個頒獎環節好突兀。（影片截圖）

另外，姐姐成團的7個名額是由多個即時網絡投票決定，雖然觀眾在節目中段已經知寧靜團只奪得3席位，而李斯丹尼團則奪4席位，但節目卻遲遲不公布最終人選，令不少覺得節目不乾脆、拖延太久，直指「快看不下去」、「搞成了頒獎禮」等，搞到等足3個鐘的觀眾極不耐煩。

節目被網友嘲笑似搞演唱會。（影片截圖）

寧靜（左）團共奪得三席位出道名額。（影片截圖）

雖然如此，觀眾堅持睇到完場，因為大家都好想知道出道成團的人選，向在節目中唱得又跳得的黃齡最終以2024793票以第7名資格出道，而第6名就是郁可唯奪得2121028票，第5名就是張雨綺奪得2233799票，第4名就是李斯丹尼奪得2363975票，第3名就是孟佳奪2562282票 ，第2名就是萬茜奪得2861152票，而第1名就是寧靜奪得3242082票，幾乎位位都是大熱門。

最終成團名單出爐。（影片截圖）