【乘風破浪的姐姐】出道規則被批不公平　萬茜被質疑就是內定選手

不知不覺內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》已經來到總決賽，節目組亦公布了成團賽規，14位姐姐中只有7 位能夠順利出道，而最終結果將在9月4日成團夜揭曉。但其中的賽規就疑存在不公問題，引起廣大網友吐嘈，甚至擺明已經提前告知大家那一位姐姐可以出道添。

姐姐們的表演相當精彩。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

來到《姐姐》總決賽比賽環節更激烈，兩團（7位一團）姐姐分別在團內組成3﹑5﹑7人一組進行PK。再綜合現場觀眾投票，獲勝一團的姐姐當中就能產生1位出道名額。另外，在是次比賽中再經過網絡上的投票，選出三位最受觀眾歡迎的姐姐出道，這4個名額完全沒問題，因為是根據是次表演而投出心頭好的。

在是次比賽中姐姐們無論是唱情歌還是勁歌熱舞，已經達到專業水準的程度，當中寧靜﹑阿朵同郁可唯演唱歌曲《是否》，更感動在場所有人，連一向不容易哭的寧靜都熱淚盈眶。最終兩團成績分別是1124票同1029票，分數非常接近，勝出的結果亦是留待下周公布。

寧靜都感動到熱淚盈眶。（影片截圖）

最終結果在下周揭曉。（影片截圖）

而餘下的3個名額就似乎太匪夷所思，甚至被網友認為是有一點不公平。其中是根據過往的五次公演，通過觀眾喜愛度而挑選2位姐姐出道，這個賽制就好明顯已經知道是那一位姐姐出道，網友亦毫無懸念地表示鐵定就是萬茜。事關在過去五期節目中，她的觀眾喜愛度排名一直維持在三甲位置，甚少進入危險的淘汰環節，所以由此推測她肯定可以出道。

而節目組這一項賽制亦加深了大家對萬茜是皇族身份的猜測，事關早前有傳節目是有內定的，而這位內定皇族選手是節目編劇劇本裡面必須生存下去的人。而往往因為萬茜的排名過份地高，所以引起是皇族身份。

萬茜可以出道？（影片截圖）

最後一個名額是按姐姐們的個人喜愛度累計網上投票而產生，明顯地是比拚人氣。有見及此姐姐們的粉絲就好想所屬的姐姐出道，於是開始在後援會進行集資打投活動，意思是透過粉絲的金錢買帳號，而這一些帳號會分發給不同人管理，然後再分給參與的粉絲進行投票，是一種投票量極高的手段，還有買一些應援商品作支持。當中李斯丹妮的後援會就貼文公告：「說多無用，打投成績就是直觀數據。此專項所有費用全部用於總決賽相關打投。」

粉絲集資用錢幫姐姐投票。（異能八卦組長微博圖片）

而網上亦陸續爆出其他姐姐的粉絲亦有如此舉動，包括張含韻﹑郁可唯﹑金晨﹑王霏霏﹑孟佳等，目前每人的打投應援金額已經累積到5位數相當高。而阿朵亦知道後援會為她集資投票一事，但她似乎不想粉絲花錢助她成團，最終後援會宣布暫停集資投票活動，並且全額退款。而粉絲們的這個行為卻惹來不少網友反感，甚且認為會害了所支持的姐姐形象。

阿朵的後援會已經暫停集資活動。（異能八卦組長微博圖片）