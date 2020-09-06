【使徒行者】彭懷安情路一波三折　曾向朱慧敏求婚最後娶圈外人

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看，今晚播出的第8集一開頭更有緊張刺激的槍戰場面，苗僑偉飾演「卓Sir」和林峯飾演的「爆Seed」為保護「撻沙」彭懷安在廢車場與敵人不斷駁火，駕車逃走卻遇到狙擊手伏擊，雖然苗僑偉成功射殺兇徒，但彭懷安卻因為汽車爆炸不幸身亡！

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雖然彭懷安在《使徒行者》中葬身火海，但他卻在現實世界中有一場可比浴火重生的洗底經歷。

EO2成員出身的彭懷安在2015年向當時女友朱慧敏求婚，為表誠意，他更特意在女方亡母墳前求婚，可是同年5月他卻被影到與異性親密行街，因為男方早有前科，所以朱慧敏決定押後婚期，到9月更向記者稱已回復單身。

彭懷安與朱慧敏曾經談婚論嫁，可惜最後都是分手收場。（VCG）

不過，兩人卻「掟煲唔掟蓋」，多次被影到孖住出現，更被發現結伴同遊日本，疑似復合，可惜上年朱慧敏在訪問中指自己經過多次離合後已經死心，更稱對方時常玩失蹤，最長試過失蹤半年，更加會封鎖她的WhatsApp，令彭懷安受盡指責。

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不過，彭懷安最近卻洗底成功，開始以好男人形象示人，今年4月便迎娶從事保險業的圈外女友鄭佩儀，婚前婚後都不時在網上曬愛，非常Sweet，有指彭媽媽對新抱更非常滿意，似乎打風都打唔甩兼隨時有B。