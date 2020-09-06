香港奇則｜40萬裝522呎改動少唔化算？　隱藏門分開廳房感覺整齊

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集由阿正帶大家參觀一個522呎的單位。單位圖則改動不多，但就增加了實用性。

一入門口就有一組L形大櫃。（《香港奇則》電視截圖）

實用面積522呎的兩房單位，圖則呈長形，一入門口就是一個長方形的廳，令通道多了限制。新設計改動不多，只是將廚房變開放式，改善了原則廚房細和斜角位的問題。另一個改動就是在通往房間的位置，加了一道門，將房和廳分開。一入屋左邊是廚房，設計師巧妙地將廚房改成開放式後，空間感增加了不少，而且設計師特意放了一張餐桌在旁，而不是把中島延長當做餐桌，因為他覺得中島的高度做餐枱其實不適合，實用性也不高。而廚房對面就用了全屋兩面大牆做了一組L形的大櫃，櫃比較薄身，減少了壓迫感，同時有一幅大型的特色牆紙把儲物櫃和電視牆連貫起來。

有一道白色的隱藏門把睡房和浴室收起來。（《香港奇則》電視截圖）

房間區方面，就有一道白色條子紋的隱藏門把走廊和睡房收起來，打開門，就會見到兩間房和浴室。主人房一幅樹幹牆畫非常搶眼，再配木色地台，有種大自然感覺，同時設計師也做了一組大型衣櫃，有足夠的儲物量。全屋的裝修費是40多萬元，主持阿正問到如果想節省一點，十多萬自己做到跟這裏一模一樣又可行嗎？設計師直說︰「都得，質素可能會爭啲。」例如有時會做完床架卻放不下床褥，這些都很考設計師對尺寸的預算和對空間功能的認知等等。

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