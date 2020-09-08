這就是街舞3 | 45歲鍾漢良罕有爆肌超誘人　戰隊全勝與王嘉爾互錫

45歲鍾漢良（Wallace）自從擔任《這就是街舞》第三季隊長之後便話題不斷，雖然相對於其他三位隊長王嘉爾（Jackson）、張藝興（Lay）、王一博的舞蹈實力差些，但每次全力以赴的態度贏得了所有人尊重。

鍾漢良在上一集水舞台中慘遭失利，一連淘汰三位舞者。（微博@這就是街舞）

最新一集中，各個戰隊進行首次隊長大騷，由於上一集鍾漢良痛失四位舞者，因此將今次大騷命名為《重生》。他身穿皮質背心，罕有地露出雙臂，一展誘人的肌肉線條，力量感爆棚，比起台下的三位90後，身材狀態毫不輸蝕。然而，在表演完之後，鍾漢良似乎還有些害羞，立即穿上外套才繼續發言。

隨之，「鍾漢良身材狀態」、「鍾漢良肌肉線條」的相關話題更登上熱搜，引來一班網友大讚「這個手臂線條也太誘人了」、「全程目光都被吸引在鍾漢良的手臂肌肉上面了」、「身材氣質絕了」等。

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+ 3 + 3 + 3

幸運的是，鍾漢良隊今次無任何舞者淘汰，不過作為對手的王嘉爾戰隊卻要淘汰四人，兩人在宣布結果後相擁，更互相錫面，關係非常好。

其後，鍾漢良又有些擔憂地看著王嘉爾，畢竟在上一集中，他也曾經面對過此情此景，當時在台上泣不成聲，難以抉擇，因此非常感同身受。眼見王嘉爾在淘汰戰隊舞者後忍不住哭，他便起身走到對方身邊予以安慰，之後甚至哭得傷心過王嘉爾。不得不講，鍾漢良的共情力很強，同時，也再次令觀眾看到他溫暖窩心的一面：