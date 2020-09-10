內地重點網劇需公布主角片酬　網友：為何電影主角不需要?

內地近年興起大量網劇，好似《延禧攻略》、《如懿傳》、《慶餘年》等，不止口碑收視俱佳，連帶演員人氣急升，且今年首穫資格競逐國內權威電視獎項「飛天獎」，可見網劇越來越受到重視。

今年年初，國家廣電總局曾發佈有關網劇創作的一系列規定，當中包括對演員片酬的限制。日前，據內地媒體「網視互聯」報道，由7月起，重點網絡影視劇申請上線備案時，需公示集數、題材、實際投資、演員片酬、年代等信息，而以往只需公示節目上線備案號、申報機構、省市以及備案時間。

其實在實際投資與演員片酬方面，通常片方很少透露相關信息，但現在片方在向省局、總局報送完成片審查時（包括直接報審片目和總局抽審片目），必須報送影視劇本配置比例，包括總投資額、總片酬佔總投資額比例，主要演員（男女主角，第二男女主角）片酬，以及主演片酬佔總片酬的比例。

片方在送審時需要填寫完成的報告表。（微博圖片）

雖然這個新規看似將演員片酬逐漸透明化，不過有大量網友認為該規定存在不少「漏洞」。首先，如何界定重點網劇？由誰來界定？其次，為什麼只規定網劇，且是重點網劇？那麼上星電視劇（地方電視台播出的劇集）、電影主演片酬為何不報送？同時也有網友擔心會出現「陰陽合同」。還有網友表示，這個備案就是形式，演員可以掛名製片人攞錢等。