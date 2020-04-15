網劇首獲資格參選中國電視劇「飛天獎」　《慶餘年》呼聲高

昨日（14日），國家廣電總局發布《關於組織參加第32屆中國電視劇「飛天獎」評獎工作的通知》，網劇首次獲得參選資格。 中國電視劇飛天獎創辦於1980年，第二年開始評獎，是國內創辦時間最早，歷史最悠久的電視獎項，由國家新聞出版廣電總局主辦，為電視類的「政府獎」。2005年開始，頒獎禮由每年舉辦一次改為每兩年舉辦一次。

通知中指出，作品的評選範圍在2017年10月1日至2019年12月31日期間，於中央電視台或各地衛視頻道播出的電視劇，包括在全國性重點視頻網站首播的電視劇。評選要求規定參評劇目須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向，堅持以人民為中心的創作導向，唱響主旋律，提倡多樣化，傳播正能量，弘揚社會主義核心價值觀；弘揚中國精神，凝聚中國力量，講好中國故事，傳承中華優秀傳統文化，謳歌党、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄；強化精品意識，堅持思想精深、藝術精湛、製作精良相統一，始終把社會效益放在首位。

《關於組織參加第32屆中國電視劇「飛天獎」評獎工作的通知》全文。（網站截圖）

縱觀近兩年來，內地拍攝了很多優秀的網劇，不少演員更因此爆紅，好似2018年朱一龍、白宇主演的《鎮魂》，吳謹言、聶遠、秦嵐、佘詩曼等主演的《延禧攻略》，周迅、霍建華主演的《如懿傳》，2019年雷佳音、易烊千璽主演的《長安十二時辰》，肖戰、王一博主演的《陳情令》，張若昀、李沁主演的《慶餘年》等，收視口碑都不俗，討論度也很高。

對此，網友們紛紛熱烈響應，提名自己心儀的網劇，也有網友表示：「網劇中確實有很多好的作品，但我個人感覺不要讓網絡投票結果=最後結果，最好是專家合理評定，得出公正的結果，鼓勵優質電視劇的創作」等。