內地北方地區專產高人一等男星　宋威龍陳飛宇人氣高受追捧

韓國男明星大部份都高大靚仔，185cm以上身高的長腿Oppa比比皆是，就好似宋康ZC1安孝燮、南柱赫等人，均受人追捧紅到海內外。雖然早期的內地男明星外形或者比不上一班Oppa，但今時已經不同往日，內地近年湧現不少優質男星，特別是95後的小鮮肉新人，他們無論外貌還是身高絕不輸韓星，慢慢吸引更多人的關注，掀起不少人追捧。

在這個看臉的時代，只要生得靚仔已經先贏一步，再加上完美的身高，幾乎無可挑剔。這種類型的人在娛樂圈非常吃得香，因為時下的00後追星最看重的就是看臉戀愛，近年內地就不斷湧現這一類型人，特別是95後的男明星。

韓國男星的身高幾乎都有180CM以上。（naver圖片）

20歲的陳飛宇是國際大導演陳凱歌的兒子，有人就會質疑他是靠關係才會有許多資源。對於這一點就難以置評只有他們本人才知道，但無可否認他自身條件並不差，外形清秀有氣質之外，身高更達188cm非常高，因此他有「男顏的代表」（意謂：女人渴望的男顏知己）稱號，令人覺得無害。所以一出道獲得不少製作人青睞邀請拍攝影視劇集，作品幾乎都大受歡迎，並且更是廣告界、時尚界的寵兒，在19歲之齡就踏上巴黎時裝周行騷，不輸專業模特兒。

在粉絲眼中他靚仔到沒有任何缺點，其一舉一動都廣受關注，目前微博粉絲已經高達985萬人追蹤，人氣相當高。

陳飛宇有「男顏的代表」稱號。（視覺中國）

而比陳飛宇年長一歲的宋威龍，身高顏值亦相當高企。五官精緻的他身高高達185cm，所以在出道前就已經獲擔任網店模特兒，2015年因為拍攝一組海邊寫真照而掀起廣大微博網友關注，獲得不少討論。正因為外形出眾，所以引來金牌製作人于正賞識，簽約加盟旗下公司獲力捧，簽約一年之後就擔任男主角至今，不少人因為他的高顏值而收看他的作品。

因為外形出眾關係他亦大多飾演高富帥、校草類的角色，雖然一開始演技受質疑但近年有好大進步，最近推出的劇集《以家人之名》演技獲肯定，令他再度爆紅。除此之外，因為身高關係他亦獲不少國際大品牌邀請擔任模特兒，大長腿不輸國外男模特兒，而且他私服都穿得好有型，引來不少人效仿傚，微博粉絲有1232萬人追蹤。

宋威龍五官非常精緻。（視覺中國）

而較年長的23歲邢昭林身高更高達187cm，單眼皮的他皮膚白皙有幾分似足韓國人。在2017年因為出演劇集《楚喬傳》而為人熟悉，同年再推出網劇《雙世寵妃》令他爆紅，因而獲得不少人追捧。

邢昭林並不是屬濃眉大眼的傳統靚仔，但因為長相特別不少人覺得他屬耐看型，所以用「醜帥」來形容他。今年推出翻拍台劇《命中注定我愛你》的《你是我的命中注定》再度爆紅，令他演技再獲肯定，微博粉絲有2253萬人追蹤，是95後男星之中排名前十位之人。

邢昭林身高187CM，有醜帥之稱。（視覺中國）

而只是出道短短一年，最近推出新劇《少女大人》而爆紅的23歲男星張凌赫，近來就成為最受歡迎的男明星。身高高達188cm的他外形非常出眾，擁有完美臉型鵝蛋臉的他，濃眉大眼五官精緻，無論是古裝還是時裝都無可挑剔。而他的樣貌更被網友認為同韓星李敏鎬相似，臉頰都屬有嬰兒肥的人，顯得特別可愛無害。

張凌赫被指同李敏鎬撞臉。（視覺中國）

張凌赫除了外形出眾之外，他還是一名高材生。畢業於國家211工程重點大學「南京師範大學電氣工程系」的他，還是校草一名在校內無人不曉。所以一出道就擔任男主角，可見製作人對他有幾大信心，果不然成績不錯觀眾都被他顏值吸引，還直言他根本就是天生的男主命，目前微博有38萬人追蹤，未來星途被一致看好。而這一班男星身高如此高，其實他們大多都是來自東北地區的，出生在偏北地方的人受到飲食、氣候等影響，他們的骨骼生長都是比南方來得高，絕對是他們的先天優勢。

張凌赫一出道就演男主角。（視覺中國）