【以家人之名】宋威龍被指演技差　老闆于正還擊：小人才做這種事

內地「金牌監製」于正一向無畏無懼，完全不怕得罪網友的他甚至會同網友爭辯，往往都會引起話題。而在近日于正又為了維護旗下藝人宋威龍再同網友爭論，指責對方是「小人」，引起不少關注。

于正為了宋威龍同網友爭辨。（于正微博圖片）

宋威龍近來主演的劇集《以家人之名》大受歡迎，令他獲得不少關注。亦因為如此身為老闆的于正就在微博發文大讚宋威龍：「男一號來找宋威龍， 我才把劇本的1-5集看完了，覺得有點像看韓劇的感覺，很温馨很有趣，但沒想到可以呈現的這麼好，導演很棒，演員都很出色，龍龍越來越進步。」隨後有網友就留言指出，宋威龍的演技其實沒有另一男主角張新成來得好，他太過於平淡，而于正見到就立即回覆：「人設不同，演繹方式也不同，不要尬黑，挑撥，小人才做這種事！」不客氣地責罵網友。

網友指張新成的演技好過宋威龍。（《以家人之名》微博圖片）

外型相當亮眼的宋威龍是于正旗下最得寵的90後男演員之一，現年只有21歲的他在最近播出的劇集《以家人之名》中非常受歡迎，同譚松韻﹑張新成出演沒有血緣關係的三兄妹，事事以妹妹李尖尖（譚松韻飾）為重心，又是一名孝順的兒子，人設備受喜愛，劇情故事溫馨又感動，該劇是他出道以來獲得高口碑的代表作之一。

三兄妹的感情非常要好。（《以家人之名》微博圖片）