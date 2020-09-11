《Walking Dead陰屍路》越拍越爛終於完！衍生劇竟陸續有來？

曾經連續數年穩坐美國最高收視劇集的《陰屍路 Walking Dead》，在原作漫畫已經完結、劇集版仍在製播的情況下，收視持續下滑，似已難重返昔日高峰，主要演員也紛紛退出，目前只剩「十字弓男」Norman Reedus與「悍媽」Melissa McBride等極少數元祖成員還待著。

據美國娛樂網站報導，《陰屍路》即將播映的第11季確定是全劇的最後一季，也會循同在AMC頻道播映的《廣告狂人Mad Men》、《絕命毒師 Breaking Bad》一樣，最終季拆成兩part、分兩年播映，因此要到後年（2022年）才會畫下句號，而第11季也會是最長的一季，將有24集。

《陰屍路》收視持續下滑，似已難重返昔日高峰，主要演員也紛紛退出，目前只剩「十字弓男」Norman Reedus（左）與「悍媽」Melissa McBride（右）等極少數元祖成員還在（《陰屍路》劇照）

今年春天原本該播映的《陰屍路》第10季完結篇，因新冠肺炎影響，拖到今年10月初才會播出，之後原時段會由本來固定在春夏播出的姊妹篇《顫慄陰屍路 Fear the Walking Dead Season》最新一季接檔，還有一齣最新的衍生劇會首播，令本系列喪屍劇的粉絲，仍不愁餓劇。事實上AMC一直以來的態度就是想將《陰屍路》整個體系擴大發展，持續推出相關的內容，並不因母體的收視大不如前而中止這個策略。

《陰屍路》姊妹篇《顫慄陰屍路》由2015年開始，至今已六季（官方宣傳海報）

雖然《陰屍路》終將走到盡頭，AMC宣布Norman Reedus與Melissa McBride兩人所扮演的角色會續留，另開新的相關劇集，觀眾還是能夠再看到他們繼續新的冒險。此外原第一男主角、Andrew Lincoln扮演的前警長、後來的團隊領袖，仍有3部籌拍中的電影，講述這角色之後的遭遇，《陰屍路》系列將在大小銀幕同步推陳出新，Fans還是能過足癮。

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