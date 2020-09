Netflix 9月十部最新上架影劇：《天才少女福爾摩斯》《#ALIVE》…

今年 2020年9月,Netflix再次為大家帶來超強片單!有由兩屆奧斯卡影后希拉莉絲韻(Hilary Swank)主演的科幻劇《遠漂 Away》、湯賀蘭(Tom Holland)與羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《神棄之地 The Devil All the Time》、《美國怪談 American Horror Story》團隊打造經典電影《飛越瘋人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest》的延伸前傳影集《拉契特:黯衣天使 Ratched》、米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown)與亨利卡維爾(Henry Cavill)主演《天才少女福爾摩斯 Enola Holmes》為四大最受期待的強片!

另外還有超ㄎㄧㄤ的成人動畫《大細路夫妻 Close Enough》、故事時間點與《侏羅紀世界 Jurassic World》第一集電影重疊的外傳動畫影集《侏羅紀世界:白堊冒險營 Jurassic World Camp Cretaceous》、以及全新的韓國喪屍電影《#ALIVE》也都很令人期待!

文: Daniel Hsu/GQ Taiwan