Netflix 9月十部最新上架影劇：《天才少女福爾摩斯》《#ALIVE》…

今年 2020年9月，Netflix再次為大家帶來超強片單！有由兩屆奧斯卡影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）主演的科幻劇《遠漂 Away》、湯賀蘭（Tom Holland）與羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《神棄之地 The Devil All the Time》、《美國怪談 American Horror Story》團隊打造經典電影《飛越瘋人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest》的延伸前傳影集《拉契特：黯衣天使 Ratched》、米莉芭比布朗 （Millie Bobby Brown）與亨利卡維爾（Henry Cavill）主演《天才少女福爾摩斯 Enola Holmes》為四大最受期待的強片！ 另外還有超ㄎㄧㄤ的成人動畫《大細路夫妻 Close Enough》、故事時間點與《侏羅紀世界 Jurassic World》第一集電影重疊的外傳動畫影集《侏羅紀世界：白堊冒險營 Jurassic World Camp Cretaceous》、以及全新的韓國喪屍電影《#ALIVE》也都很令人期待！ 文： Daniel Hsu／GQ Taiwan

1. 《遠漂》（Away）｜劇集｜4/9上架

由兩屆奧斯卡影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）主演的科幻影集《遠漂 Away》故事描述 2025年時人類耗盡地球資源，必須火星上建立第二個家。為此，各國組成了一支前往火星探險的隊伍，分別來自美國、俄國、中國、印度與英國。率領太空探險團隊的美國太空人艾瑪格林（希拉莉絲韻 飾），必須忍痛離開健康出狀況的丈夫，和正值青春年華的女兒。隨著任務狀況愈發險峻，五位成員間的內心角力也逐漸加劇，他們得在困境中找到出路，克服困難完成使命！

《遠漂》（《遠漂》劇照）

2. 《我想結束這一切 I'm Thinking of Ending Things》｜電影｜4/9上架

由曾以《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）奪得奧斯卡獎的編劇查理卡夫曼（Charlie Kaufman）擔任編導，故事改編自加拿大作家伊恩里德Iain Reid的同名驚悚小說。《我想結束這一切》故事描述年輕的女主角為了跟男友父母吃飯，兩人開車前往位在鄉下的農場，沒想到途中發生的事卻愈發詭異，男友母親更莫名詭異地與她針鋒相對，各種突發狀況都讓這趟公路之旅變得更加驚悚，並迫使這對年輕情侶面對內心最赤裸、最血淋淋的情感。

《我想結束這一切》（《我想結束這一切》劇照）

3. 《#ALIVE》｜電影｜8/9上架

又一部韓國喪屍片！來路不明的恐怖病毒在城市肆虐，有與世隔絕的電動玩家吳俊宇（劉亞仁 飾）與不畏困境，努力創造自己生存方式的金宥彬（朴信惠 飾）兩位倖存者。兩人經歷一次次的希望和絕望，在孤立無援的情況下透過無線電等方式溝通鼓勵對方，並抱持著「一定要活下來」的信念生存下來！

《#ALIVE》（《#ALIVE》劇照）

點圖看Netflix 9月不能錯過的最新上架作品▼

+ 11 + 11 + 11

【相關圖輯】Netflix八月十套最新上架作品：秘密森林2、魔鬼神探5…（點圖放大▼▼▼）

+ 20 + 20 + 20

【GQ 片單推薦】8 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【GQ 片單推薦】7 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】9 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！】