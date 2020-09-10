反黑路人甲｜姜大衛結婚46年成愛妻號　兒子姜卓文參加《造星II》

姜大衛（John哥）在《反黑路人甲》飾演的晨爺極有機心，為了坐館之位更不惜將自己女兒推上位，又要自己兒子去殺人，如果以父母角度來說，絕對不是一個好父親。不過現實中，John哥對自己的子女很好，而且更是一名「愛妻號」。

John哥與老婆李琳琳結婚已經46年，當時兩人在一場婚禮上遇見，男方是邵氏武打巨星，女方也已經是成名的電影明星，隨後一拍而合，很快便拍拖。1970年是他們相識的年份，距今已經50年，兩人拍拖4年便踏入婚姻的里呈碑，同年亦誕下大女兒姜依蘭。

姜大衛、李琳琳和兒子姜卓文。（IG@姜卓文）

多年來的婚姻，當然也有爭吵的時候，John哥坦言曾經自己也試過看不順眼便出聲，堅持自己的原則，但久了便發現很多爭吵都是沒有必要，於是慢慢便學會不傷害人和自己，過著一段美滿的婚姻。兩人現在育有兩女一子，其中兒子姜卓文更在上年參加《全民造星II》。

62號參賽者姜卓文（細John）是演員姜大衛的兒子。（節目截圖）

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2011年中，傳出李琳琳患大腸癌並擴散至淋巴，當時很快便做手術和做化療，成功康復。John哥表示的確非常擔心，唯一可以做的是可以共同面對！他在接受其他傳媒訪問時表示，40多年的感情，很多時大家都不用說出聲便知道大家的想法，更加是「不能沒有對方」。

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