沙律張沛樂被抽水　張建聲激動澄清不是「涉案人」：手仔都冇掂過

張沛樂（沙律）日前在ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》中，自爆拍戲時曾被男演員抽水。節目出街，就有網民將矛頭指向曾與張沛樂（沙律）合作拍攝《向西聞記》張建聲。原定本日電影記者會中沙律與張建聲就會同場，不過沙律就臨時缺席了。

張建聲以優惠價接拍香港印度電影《我男友係好差》。（陳順禎攝）

晚吹｜沙律張沛樂爆曾被抽水 ViuTV男神、三級片男星齊變嫌疑人

張建聲接受《香港01》訪問時，就澄清自己絕對不是「涉案人」。他說：「沙律呢件事我都係聽記者講先知，我同佢合作過嘅有《作者的謊言》同埋《向西聞記》，《向西聞記》我哋就有場戲，但係手仔都冇掂過。我係咪個嫌疑人，我自己都唔知。」

張沛樂（沙律）日前在ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》中，自爆拍戲時曾被男演員抽水。（IG＠charlottecheung107）

張建聲大鬧「涉案者」敗壞風氣。（陳順禎攝）

他也表示，如果發生了這種事，最好的處理方法就是公開「涉案人」的真身。「呢個風氣好XX，你嚟做嘢，就唔好抽水，搞東搞西，又要導演加戲。如果加戲而女主角肯就絕對可以，但係就唔可以自己加，呢個風氣係相當敗壞。」

+ 3 + 3 + 3

點擊睇沙律張沛樂靚相：