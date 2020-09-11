與林曉峰離婚？康子妮16歲成鋼琴演奏級　讀加拿大頂尖學府音樂系

前商台DJ林曉峰於今日驚傳與結婚18年的康子妮在上周簽字離婚，林曉峰火速於Instagram回應事件，但依然沒有明言有否離婚。

康子妮自少不愁衣食，父親是一名銀行家，小學未讀完就遠赴加拿大繼續學業，大學就讀加拿大頂尖學府多倫多大學，修讀音樂系，但原來曾經遭父母反對她修讀音樂，因為他們希望康子妮能夠承繼父業。

離婚消息傳出後，林曉峰即時在IG發文。（IG截圖）

睇返林曉峰曾經的放閃照片 ：

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16歲便已是鋼琴演奏級的康子妮，畢業後曾擔任音樂及鋼琴老師，更在加拿大新時代電視開咪主持節目。在2000年，康子妮放棄加拿大的事業，回流香港並加入TVB和林珊珊創辦的經理人公司，展開其藝人之路。

康子妮拍劇多數都係客串。（網上圖片）

在無綫的一段日子，她有拍劇，有主持節目，也有上綜藝，不過都不是重點，重點是認識了林曉峰。兩人在2002年便結婚，2003年9月11日誕下一子，取名為林寶，2004年9月24日再誕下一子，取名為林熙。在2007年，因為想更多時間湊仔，她便決定離巢，不過並不是放棄事業，反而是重回她的老本行—音樂。

康子妮係一個音樂人。（IG@康子妮）

除了開始寫樂譜，也開始為歌手做和音，包括鄭伊健和容祖兒，雖然產量不多，但也算是為全職家庭煮婦的生活中尋回一點理想與樂趣，林曉峰也曾經說過感激太太康子妮為家人放棄理想，因為除了演藝生涯中斷，連自己的愛好音樂也不能做很多，確實是犧牲不少。

兩個囝囝都已經大個仔。（IG@康子妮）

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