林曉峰康子妮｜兩位囝囝走有型及斯文路線　絕對係高質星二代！

林曉峰和康子妮結婚18年，昨日晚上突然傳出他們離婚的消息，令人非常震驚！他們兩個囝囝林寶和林熙分別16歲和15歲，已經高過爸爸媽媽了！當中林寶愈大愈靚仔，6呎1吋高的他，又有型又是小鮮肉，絕對是娛樂圈的潛力人物！

與林曉峰離婚？康子妮16歲成鋼琴演奏級 讀加拿大頂尖學府音樂系

大仔有型，細仔斯文。（IG@康子妮）

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林寶一頭不羈卷髮，平時影相好冷酷，不過媽媽康子妮曾指阿哥份人好好動，據知他是係羽毛球好手，跟弟弟林熙一齊加入體育學院精英培訓計劃。對於阿仔加入娛樂圈，康子妮持開放和支持的態度，她說：「如果佢想入，我會畀㗎，其實今時今日都冇話畀唔畀，佢如果想我會協助佢，有人搵佢拍嘢，我都會幫佢安排，主要都係睇佢自己。」

林曉峰則笑說︰「國際學校培養小朋友唔係咁單一，做好多Project去參與，你話佢哋會唔會做呢個行業，其實都可以，不過現在唔知。不過如果佢哋要入行，等我退左休先啦，因為佢出到嚟點同我鬥呢？ 」

林寶已經高過媽媽成個頭了！（IG圖片／ukelily）

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林曉峰火速IG回應離婚傳聞：給予我們空間及時間努力工作

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