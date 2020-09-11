簡淑兒承認與前度男友復合　曾分開一年：覺得可以試多次

繼「3日2夜」女神陳婉衡今年8月自爆戀情，好姊妹簡淑兒（Jessica）近日又被影到孖住前度男友高調拖手買餸玩煮飯仔，事後Jessica亦大方承認戀情，又一女神封盤！

Jessica早前在社交網站上載牽手相。（IG圖片/kan_jessica）

正忙於拍攝新劇《智能愛(AI)人》的Jessica日前素顏上陣孖住男友到超市入貨，二人不時有講有笑，相當甜蜜。Jessica曾接受《香港01》訪問時講過愛情路上遇挫折，坦言不再相信承諾：「而家嘅我已經唔信拍拖，已經唔相信承諾呢樣嘢，因為好多都係隨口講吓就算，一齊又係散，做咩要咁辛苦，分開又咁傷心，所以唔好特別去追求，緣份要嚟就嚟，冇嘅話，逼就會分開，仲痛。（點解咁講？）之後個男朋友一開始又話接受到我做呢行，但之後又介意，變咗好辛苦。（介意啲咩？）介意好多時間做緊嘢聽唔到電話，佢就會懷疑，可能（拍攝）有啲親密拖吓手攬吓，又會呷醋，其實你咁樣即係逼緊我揀，好難受囉個感覺。嚟緊就希望……你真係接受得到先大家一齊了解大家。」

恭喜女神！（IG/@kan_jessica）

對於今次戀情，Jessica笑言：「哈哈，又唔洗恭喜，都冇咩特別嘅，始終佢係圈外人，大家都想盡量低調啲。唔係特別要公開，咁影到又唔會唔認嘅。因為之前都分開過，一齊返冇幾耐，依家都係大家以工作為先，唔想放咁多焦點落去。」她又續說：「分開咗一年，其實大家都見咗好多嘢，之前因為性格唔夾，所以分開，今次一齊返發現大家都有轉變，所以覺得可以試多次。」看來，Jessica已成功走出愛情陰霾，重新出發，祝福滿滿！

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