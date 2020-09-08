「烏鴉」張耀揚棄影從商　進軍賭業與澳門百億CEO陳榮煉打天下

《古惑仔3之隻手遮天》的「烏鴉」張耀揚雖已淡出演藝圈多年，但觀眾對他的近況依然相當有興趣！繼他去年與莫少聰等人到青海偏遠地區派人仔做公益，早前網上又流傳他滿頭白髮的照片，驚嘆「烏鴉」變「白鴿」，但唯一不變的是霸氣依舊。近幾年張耀揚棄影從商，有傳他與台灣女星安以軒老公、澳門百億CEO陳榮煉一同打江山！

張耀揚早幾年仍十分年輕！（VCG）

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去年現身青海做善事，派人仔！

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張耀揚息影後移居澳門，他曾透露自己從賭場公關做起，慢慢地與澳門德晉集團百億CEO陳榮煉在濟州島酒店貴賓廳有合作並投資博彩業，笑說：「我們是拍檔。」之後，2016年他又與幾位志同道合的好友投資開設賭廳，並於「永利皇宮」進行剪綵儀式。在2017年飛到夏威夷出席陳榮煉與台灣藝人安以軒的夢幻婚禮，並又飛到台北出席安以軒和陳榮煉的歸寧宴，可見關係並一般。

當時不少藝人在歸寧宴爭相與張耀揚合照！（汪小菲微博照片）

張耀揚現身夏威夷出席陳榮煉與台灣藝人安以軒的夢幻婚禮！（微博照片）

在2018年，德晉集團於澳門美高梅投資開設的「兆豐年鐘表」綜合店時，張耀揚亦有與陳榮煉及安以軒一同出席開幕禮，集團董事李志懷當時更透露會陸續有新貴賓廳開業，而未來更會將業務擴展至菲律賓及越南等東南亞市場。

一同出席開幕禮！（安以軒微博照片）

而陳榮煉亦是打工仔出身，他中學畢業後進入賭場工作，開始接觸博彩業，之後開始涉足貴賓廳經營，並成立了德晉集團開始投資澳門賭業。除了博彩業外，近年來，他還涉足房地產業、倉儲業等。他在福建、廣東等地，開設了多家獨資或者控股的子公司，聘用了上萬名職工。

兩夫婦經常在網上曬恩愛！（安以軒微博照片）

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