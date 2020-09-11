康子妮林曉峰婚變│分離不一定要恨　放手送上祝福才是成熟表現

林曉峰（阿Lo）與康子妮結婚18年，一直表現恩愛，突然傳出離婚消息，林曉峰亦先後兩次發文默認夫妻關係已經走到盡頭。雖然已經緣盡，雖然在字裡行間盡是不捨，林曉峰感激子妮一直以來的付出。分離不一定要恨，互相送上祝福是最成熟的表現。

我同你 @ukelily （康子妮）冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點。 林曉峰

據說林曉峰和康子妮去年初出現婚姻問題，男方極力挽救，經歷一年多的努力，最後似乎未能成功挽回芳心。在協調過程中必然有惶恐、傷心、自責，甚至有過恨和憤怒等不同的情緒，都是人之常情，與另一半好好溝通過，表達過自己的感受，提出過問題，嘗試過解決問題，最後還是發現分開才是最好的選擇，已是對自己和另一半的感情作出了最好的交代。

離婚消息傳出後，林曉峰即時在IG發文。（IG截圖／Ahlo）

林曉峰之後再發文抒發感受，康子妮馬上按讚。（IG截圖／Ahlo）

我跟康子妮從2001年相識，2002年結婚，大家一直真心為這個家庭付出，正如之前我所有訪問所講，我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我。 林曉峰

康子妮25歲嫁給林曉峰，在黃金博殺期為對方放下夢想，相夫教子，一直以來大家都看到她盡心為家庭付出，林曉峰感激她以自己18年的青春來成全自己成家立室的夢想，「你已經付出所有，以後為自己理想努力向前」，如今他選擇放手，給予對方自由，成全她去追夢，在離婚後送上祝福，而康子妮亦第一時間按讚，二人都表現得非常成熟。

康子妮係一個音樂人，加拿大頂尖學府多倫多大學音樂系，為了家庭放棄夢想。（IG@康子妮）

林曉峰和康子妮結婚18年，一直表現恩愛，二人都以家庭為重。（資料圖片）

有人疑惑，為什麼結婚這麼多年了還選擇離婚？為什麼明明前不久才表現得這麼恩愛，突然又選擇分離？台灣知名主持人于美人在經歷離婚後，曾這樣說過：「婚姻沒有所謂的成功不成功，它是永遠的進行式，它一直在變的。」

世界仍然紛亂，如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找。 林曉峰

林曉峰放手讓所愛的人去尋找屬於自己的快樂，是一種愛的表現，也是一種祝福。將對方栓緊在自己身邊，他不快樂，你也不會好過，倒不如還彼此自由。

+ 9 + 9 + 9

林曉峰15歲大仔林寶好靚仔 185cm高舉手投足勁有星味

林曉峰康子妮驚傳上周已簽字離婚 阿Lo極力挽留不成傷心刪相

同場加映：話你知《古惑仔》系列演員近況 生蕃、恐龍、耀哥去咗邊？