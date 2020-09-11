星級日日瘦│張鈞甯減肥不用捱餓　遵守「962飲食法」飽住瘦！

台灣38歲仙氣女神張鈞甯，多年來一直保持苗條身材，但她經常強調自己是一個大食怪，更大方公開自己一日三餐餐單，當中竟還包括炸雞，似乎相當吸引。她指自己一向遵守倒三角原則「962飲食法」：早餐9分飽、午餐6分飽、晚餐2分飽，早餐特別豐富，非常有滿足感！配上定期運動，就可以飽住保持好身材！

張鈞甯剛過38歲生日，多年來保持纖瘦身形。（IG圖片／ningchang0904）

早餐：吃9分飽

她一般會以5－6片肉來配飯，可以是豬、牛、羊，但必須是瘦肉，不能是肥豬肉、雪花牛；可以配醬料，如黑醋、醬油、蒜頭、橄欖油和辣椒醬都可以；配上半碗飯，另外加一些蔬菜如椰菜或青菜等。

除了主食之外，也會加入不同種類的水果，如糖份相對較少的藍莓、蘋果等，份量約拳頭大手，加上一些堅果和無糖乳酪；最後再喝一杯黑咖啡，幫助去水腫。

張鈞甯的早餐非常豐富！（示意圖片/楊晴攝）

午餐：吃6分飽

盡量以清淡為主，張鈞甯愛吃烤魚，午餐主食通常都是魚，如烤鯖魚和鱈魚，魚肉含Omega-3不飽和脂肪酸、EPA及DHA，能降血脂、預防心血管疾病及抗發炎；配少量澱粉質或五穀雜糧，再加幾款蔬菜如山藥、牛蒡和秋葵等。

張鈞甯午餐多吃烤魚配蔬菜。（示意圖／ okc_87 IG圖片）

晚餐：只吃2分飽

要在6點前吃，由於早餐和午餐都吃得很豐盛，晚上隨意吃一點點就可以了。

零食：炸雞都食得

張鈞甯偶爾也會放縱一下，下午吃零食，她有時更會吃炸雞，但會撕掉雞皮，因為那層皮太肥。

張鈞甯也會吃炸雞，不過會撕走雞皮。（示意圖／szesunhamburger IG圖片）

張鈞甯這個「962飲食法」，健康又飽肚！（IG@ningchang0904）

更多張鈞甯靚相，點擊圖片：

+ 23 + 23 + 23

【同場加映】──星級日日瘦︱湯洛雯兩個半月搣走10磅 「月經減肥法」事半功倍

+ 25 + 25 + 25

【同場加映】──星級日日瘦│孫慧雪一個月減十磅 零運動兼每餐食得豐盛飽足