過街英雄．劇評｜森美變身特效老套單調　最後變「真英雄」好突兀

由森美、黃翠如、江嘉敏及譚凱琪等主演的TVB劇集《過街英雄》在今晚（11日）播出大結局，劇集早在2018年已經拍完，一度被視為倉底劇，而劇集少有地以超級英雄為題材，頗具新鮮感，雖然主打輕鬆搞笑的情節，但似乎依然有不足之處，收視亦未如理想。

森美同黃翠如擔任男女主角。（劇照）

變身特效老套

首先作為一部超級英雄劇集，觀眾自然對劇中的「老鼠俠」有期望，森美飾演的唐亮星因為移植了老鼠耳仔而擁有鼠能力，但這位老鼠俠不同於一般的超級英雄，不但沒有科幻感或任何精彩特效，而且每次出場都一模一樣，單調乏味，變身模式仍然沿用90年代的那一套，甚至到最後以假牙、假耳仔來充當「道具」，欠缺新意。

最後用假牙同假耳仔做道具。（YouTube影片截圖）

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森美由「賤格抵死」變「真英雄」

劇中唐亮星原本是一個賤格、唯利是圖，更利用超能力為非作歹以滿足私慾的小人，要演繹這樣一個角色其實並不容易，而主持風格幽默的森美，卻偏偏難以在劇中發揮搞笑本色，在演繹時更像是一位口齒伶俐的主持，皮笑肉不笑的感覺實在令人無法投入劇情。再者，劇集到最尾段男主角突然改邪歸正，甚至冒着會變成真老鼠的風險，多次利用鼠能力去儆惡懲奸，更說出：「你以為我係過街老鼠，我偏偏要做過街英雄！」突如其來的正能量真是意想不到。

最後呢句：「你以為我係過街老鼠，我偏偏要做過街英雄！」Chok到盡。（YouTube影片截圖）

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唯一愛情線意外有火花

飾演拜金女Ella的江嘉敏，今次擺脫過往乖乖女的形象，將港女的一面發揮到極致，為了釣金龜搏到盡，他與Lucas（周志康飾）之間的互動亦笑料百出，又謊稱自己有腦癌，又對Lucas拳打腳踢，成家人合夥演戲給他看，但最後Lucas向Ella示愛的一場戲就十分浪漫，有情人終成眷屬。而盧宛茵同于洋的演出亦自然到位，成功擊中大家的笑點！

拜金女Ella（江嘉敏飾）同富二代Lucas（周志康飾）呢一Pair意外合拍！（劇照）