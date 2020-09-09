過街英雄｜周志康表白好浪漫現實專情　周志文9段緋聞衰花心失業

無綫（TVB）劇集《過街英雄》中森美同黃翠如由始至終都保持着友誼關係，而愛情線就落在江嘉敏同周志康身上，在昨晚（8日）播出的一集中，回復富二代身份的Lucas（周志康飾）不但英雄救美，還終於向Ella（江嘉敏飾）表白，場面浪漫。

Lucas（周志康飾）終於向Ella（江嘉敏飾）表白！（YouTube影片截圖）

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「巨聲幫」出身的細孖周志康加入TVB後一直密密做，雖然未算大紅大紫，但無論是唱歌還是拍戲都肯搏肯試，更憑着專情的形象成功入屋。細孖在2014年與盧芷茵（Emily）奉女成婚，雖然他好少提及家事，但私底下兩公婆非常恩愛，更經常在IG放閃！細孖曾提及自己不擅於理財，所以交由老婆掌握財政大權，自己就負責努力賺錢，兩人育有兩個寶貝女，一家四口好幸福！

周志康在2014年同Emily結婚，一家四口好幸福。（IG@onlylovemily）

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兩兄弟星途大不同！（IG@danielchau928）

細孖同大孖周志文雖然入行後同樣主要往戲劇方面發展，但兩兄弟的愛情路就完成相反。細孖早早成家立室，而大孖自出道以來緋聞冇停過，除了公開承認的前女友袁紫僑（CoCo）之外，他歷年來緋聞女友不斷，更有傳因為「一腳踏兩船」，在2015年被無綫提前解約，追女追出禍！

大孖自出道以來緋聞冇停過。（IG@adrianccm）

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雖然周志文同周志康兩兄弟星途大不同，但兩人在2017年與好友翟威廉一起成立網上音樂直播平台Happy Live，經常直播夾Band，早前三人更投資近六位數字推出新歌《不是富二代》，大受歡迎！