過街英雄｜森美唔識望鏡頭　竟被黃翠如寸爆：你拍多十套劇先啦！

TVB劇集《過街英雄》由森美及黃翠如擔任男女主角，配搭新鮮，但同時亦被視為十分大膽，事緣今次是森美首度擔任劇集男主角，而翠如更是休息近一年再拍劇。兩人在劇中經常鬥嘴，火花十足，更由死對頭變成好拍檔的關係，而在鏡頭背後兩人都經常互窒，日前一段拍攝花絮流出，翠如竟然當面寸爆森美？

《過街英雄》由森美及黃翠如擔任男女主角。（劇照）

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片中森美與翠如拍攝一場同場的戲份，森美對着兩部攝像機搖來搖去，卻被翠如嫌棄不會望鏡頭：「啲新人係咁㗎喇，我望呢邊㗎嘛，你唔係望呢邊呀嘛？」更忍不住搖頭嘆氣道：「你拍多十套劇先啦！」似乎對森美頗有微言！

翠如竟然當面寸爆森美？（YouTube影片截圖）

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雖然森美拍劇經驗的確不多，今次還是他首度在正劇中擔正演出，但其實他曾參演近50部電影，更擔任過電影男主角。電台主持出身的森美在2004年簽約金牌娛樂成為旗下藝人，當時黃柏高（Paco）更特意為他開拍電影《甜絲絲》，由葉念琛執導，森美做男主角，鄧麗欣（Stephy）同樂基兒擔任女主角，之後森美再在電影《我要做Model》中演男二，他在戲中浮誇的造型同演出都令人印象深刻！

森美早在2004年電影《甜絲絲》已經做男主角。（視覺中國）

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而翠如原來都有參演《我要做Model》，不過當年她只是一位「茄喱啡」，她曾在接受《香港01》訪問時透露：「我第一套戲有演出嘅係《我要做Model》，當時我只係一個老臨，都叫做有對白，類似係講阿邊個到啦，但當我講完鏡頭已經轉走了。」其實主持出身的翠如拍過的戲劇作品也不多，自2012年加入TVB以來，她參演過的劇集只有20部左右，雖然相比起森美她算是「拍劇老手」，但以演出經驗來說，森美絕對是她的前輩，想不到早在16年前已經做男主角的森美，如今竟被當年的「茄喱啡」翠如寸爆！不過其實兩人老友鬼鬼，互窒都只是搞氣氛而已！

翠如在2012年加入TVB，並於2014年台慶頒獎禮上奪得「飛躍進步女藝員」。（視覺中國）