反黑路人甲｜《愛·回家》演員去晒邊？　朱慧敏、黃德斌過檔ViuTV

劇集《反黑路人甲》中，蔣家旻飾演的水姐令人眼前一亮，當中更有不少性感的場面，除了更用香檳倒在自己的身上色誘高彬（張振朗飾）外，更使出美人計騷長腿引誘張細倫（王浩信飾）。蔣家旻憑2012年第一輯《愛·回家》中飾演馬子妮而彈起，多年來雖演過不同角色，但始終難洗去馬子妮的鄰家女孩形象，今終於以水姐一角轉型成功，帶給觀眾新鮮感。

馬子妮的角色非常「入屋」。（YouTube影片截圖）

蔣家旻在《反黑路人甲》中大騷美腿，非常養眼。（《反黑路人甲》截圖）

點擊下圖重溫蔣家旻在《反黑路人甲》的演出︰

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蔣家旻在拍《愛·回家》前曾五度飾演女主角之少女時期，直到馬子妮的角色出現，不過卻因角色太「入屋」而令她演任何角色都令人叫她做「馬子妮」，近年她留在TVB拍劇，默默耕耘，終於再有代表作。其實第一輯的《愛·回家》中，有很多演員仍在TVB或有些已離巢，可惜上到一線的廖廖可數，立即看看演員們現在的發展如何。

當年《愛·回家》好評如潮。（資料圖片）

點擊下圖看看其他《愛·回家》25位演員的發展如何︰

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