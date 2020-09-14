香港奇則｜396呎豪裝80萬變日系小屋　一間完整房都冇得張床位？

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集由妹頭帶大家參觀一個396呎的單位，裝修成一間日系風格又帶點北歐感覺的文青小屋。

一進門口就有一組衣櫃。（《香港奇則》電視截圖）

不足400呎的單位本身有兩間房，廚房、廁所和房間都很小，加上不規則形的廳，如果擺放了家具後，每個空間都好壓迫。新設計來個大改動，拆去所有牆身，變成開放式空間。廚房搬到舊有客房的位置，浴室門改了位，令屋主的生活動線更順暢。裝修後的單位，以日系風格為主調，配以北歐風的家具，感覺清新。一入門口本來是廚房，現在就變成了一排的儲物空間，有一組衣櫃和鞋櫃。重新規劃後的廳是鑽石型，尖位就是儲物櫃的位置，廳的中間就放了電視和梳化等，最入面就是一個頗大的開放式廚房，有一張超大的飯枱兼可做工作桌。

單位面積不足400呎。（《香港奇則》電視截圖）

至於睡房，原來在一入門口的另一邊，設計師用了大趟門收起睡床，鑽石廳凹位就變了床位，而門口和床位的中間就變相有一個三角形的空間多出來，雖然有做了儲物櫃，但感覺有點浪費空間。睡房的趟門門面做了特色牆，睡床用地台設計，有足夠儲物量。另外，改動前的廁所座廁對正門口，把浴室門移位後，就避免了這個問題，更不會有座廁對正出面廚房的問題出現。廚房旁邊是工作間，原本是主人房，也是全間屋最開揚的放置，因為屋主需要在家工作，所以選擇了以這個位置作為工作的地方，有足夠採光。

單位裝修費80萬，連主持都覺得有點貴。（《香港奇則》電視截圖）

設計師把儲物櫃和房間都歸邊放，令空間更實用。不過原來設計師指屋主希望可以有地方給父母來留宿一、兩個月，但設計師最後沒有做到，他覺得這裏的空間只夠一個人住，不夠一家人住，他說︰「為一啲不明確嘅因素去準備一間客房，其實唔係太明智。」單位的裝修費是80萬，而且主持透露是未連某些家俬的價格，所以她說︰「我覺得稍貴嘅，但係對戶主嚟講最需要係咩？係設計啊嘛，學設計師話齋，設計係無價嘅。」大家感覺如何呢？

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