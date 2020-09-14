陳惠敏首度開腔認有肺癌　嬲爆被騙徒利用

77歲武打影星陳惠敏早前被踢爆婚訊及身患重病，他承認婚訊，之後接受傳媒訪問時首度承認早前曾患肺癌。

77歲陳惠敏突然入紙結婚 當年擂台上45秒K.O日本拳手最為人記得

77歲武打影星陳惠敏首度開腔認有肺癌。（電影截圖）

陳惠敏透露，當時初發現時是肺癌初期，幸好及時發現癌症，如今已經痊愈。他再接受傳媒訪問時表示現時正留院檢查，身體狀況漸見好轉。

陳惠敏又自爆，在患癌期間有人不懷好意，竟利用他患癌一事周圍向他朋友借錢。陳惠敏稱該人幾萬幾萬地借錢，實際借了幾多錢則不清楚，之後此人更拒聽電話潛水。

他嬲爆稱自己與該人毫無關係，直斥該人是「鼠輩」，並指自己一向樂於助人、鋤強扶弱，不想因為他而毀掉自己多年的聲譽。他又表示自己患病不需要任何幫助，有朋友已經就此事報警。

陳惠敏透過女兒陳映諭的Facebook澄清自己未曾向朋友借錢。（陳映諭Facebook圖片）

陳惠敏於周一（11/9）早已透過女兒陳映諭的Facebook澄清自己未曾向朋友借錢，全事皆因一名姓游男子引起。陳惠敏透露，與該名姓游男子於2015年在一場飯局認識，彼此僅是普通朋友關係，自己「永遠不需或不會，委託任何第三者代表本人去處理任何金錢事宜」、「絕不希望因為某些鼠輩小子，毀了本人多年來，建立的良好聲譽。」

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