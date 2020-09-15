李晨范冰冰傳一早復合？男方用70萬夜空示愛

內地一綫女星范冰冰於去年微博發文：「我們不再是我們」宣布與李晨分手後，近日網上卻突然傳出兩人復合消息？

事源是，網上流傳李晨豪花近70萬港幣，於13號在上海的夜空中用無人機編隊進行燈光表演。圖中可見有三組燈光畫面，包括「FBB」、「Happy Birthday」和「我愛大黑牛」。「FBB」是范冰冰的英文名縮寫，而「大黑牛」則是李晨的暱稱。網民不禁猜測，難道是李晨公開為明天（16/9）生日的范冰冰慶生兼示愛？

有網民指在上海發現身穿白紗裙的范冰冰，疑似與李晨在上海密會。（網絡圖片）

除了夜空表演外，更有網民爆料指當晚看見李晨和導演於上海外灘某間飯店內晚膳，欣賞燈光表演。翌日有其他網民目睹身穿白紗裙的范冰冰現身上海一間離外灘飯店不遠的家品展內，兩人同時在上海現身，似乎已經一早復合並在上海密會。

有人在綜藝節目上發現李晨聲稱獨居的豪宅內有女性衛生用品。（范冰冰微博）

另外，之前李晨拍攝綜藝節目時，有眼利網民發現李晨聲稱獨居的豪宅內竟出現女性衛生用品，更有人在范冰冰近日的自拍相中發現她無名指上戴了和李晨同款的戒指，此外李晨又在6月高調為范冰冰弟弟范丞丞送上生日祝福，兩人疑似一早就已經復合。

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