63歲萬梓良內地登台過百粉絲歡呼　中氣十足不過髮綫再後移

萬子最近在內地的商演活動。（万梓良经纪人-周行微博）

現年63歲的萬梓良（萬子）早前在內地為葡萄酒品牌宣傳作商演，活動中萬子高歌一曲，台下觀眾反應亦非常熱烈，紛紛走上前與他握手及合照，而萬子也十分親切大方與觀眾合照。萬子在微博上載的演出片段，看見他身穿白色西裝，身形顯瘦，肚腩並沒有一年前大，可惜頂上的頭髮明顯不再濃密，網友們感慨歲月不饒人。

兩年前萬子肥好多。（預告截圖）

萬子近年主要工作都在內地，最近上映的電影《麥路人》有份他演出，這部電影已經是兩年前拍攝的，當時萬子身材發福，他曾解釋受糖尿病與痛風困擾，體重增加了數十磅，加上戲中的萬子一頭白髮顯得蒼老頹廢。而萬子患有的糖尿病其實是遺傳，並非他平常的生活飲食有多放縱，另外他還有膽固醇過高的問題，但又怕血糖低會暈倒而不敢過度減肥，加上痛風、膽固醇過高等問題，一度影響走路。萬子在2017年宣布退休，可是近年為了小17歲的老婆和兒子，仍有商演和作品推出。在《麥路人》與他合作的郭富城接受傳媒訪問時候透露拍攝時，萬子為適應夜間拍攝停服控制糖尿病病情的藥，這好讓他能展現精神一面。這件事情是城城說出來大家才知道，萬子停藥會令身體變弱，因此對萬子的演藝精神十分敬佩。

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