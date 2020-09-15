【潮玩人類在哪裡】公開撩吳亦凡？　鄭爽：在這談戀愛肯定挺浪漫

29歲女星鄭爽向來快言快語，性格直率，因此成日在網絡引起熱議，評價呈現正反兩極，一直有不少爭議。

日前，在吳建豪（Vanness）吳亦凡（Kris）、李璨琛（Sam）擔任主理人的真人騷《潮玩人類在哪裡》的最新預告中，鄭爽作客節目，與吳亦凡化身地鐵工作人員，在控制室內聊天。原本流量明星之間都非常避嫌，甚至同場都會主動劃清界限，避免雙方粉絲交戰。然而，在鄭爽這裡，似乎一切都不是問題，竟在節目中大膽「撩」吳亦凡。

出道多年，鄭爽一直話題不斷。（微博@鄭爽SZ）

當時吳亦凡問鄭爽：「你為什麼來潮流節目？」對方回應道：「因為你啊。」令他當下呆了半秒，隨即想試圖說點什麼，結果卻漏口，「你這」還沒說完，就表示「完了，我已經被套路了」。但鄭爽並未就此打住，繼續出其不意地說：「在這邊談戀愛肯定挺浪漫的。」再次殺個措手不及，搞到吳亦凡原本面帶笑容的表情逐漸消失，一時間呆住了。

點擊下圖睇吳亦凡反應：

雖然只是短短幾個畫面，但鄭爽這樣的對話無疑會引起大家議論，不少網友都笑言：「笑死了，看看誰更瘋」、「連凡凡都慌了」、「一物降一物」，也有網友表示：「娛樂圈就需要這種人才娛樂大眾」、「總算知道節目為什麼要請鄭爽了，她也太會製造話題了吧」等。

不過，其後有網友解釋，其實是剪接問題所致，兩次對話後反應畫面時同一個，背後顯示時間一模一樣，且鄭爽在說「在這邊談戀愛肯定挺浪漫的」時，畫面中的她嘴巴沒有在動，因此只是節目組的噱頭。

有網友指全是剪接問題。（微博圖片）