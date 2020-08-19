潮玩人類在哪裡| 吳亦凡被質疑選人似選美　多次搶人激嬲李璨琛？

內地潮流真人騷《潮玩人類在哪裡》邀吳亦凡（Kris）、吳建豪（Vanness）、李璨琛（Sam）擔任潮流召集人，組成三個團隊進行創意考驗，最終組成潮流廠牌。

3位召集人相處得非常和諧。（微博@騰訊視頻潮玩人類在哪裡）

首兩集分別是Remake同創意森林兩個環節，如果在Remake部分已經成功加入召集人戰隊，則不會參與創意森林的製作。但在55位設計師中，只有27位能留下，即每位召集人分別擁有9人。

在最新一集中，3位召集人獻上個人騷開場，帶來一場視聽盛宴，吳建豪展示街舞與唱跳，李璨琛打碟，而吳亦凡一如既往地表演電音歌曲，氣氛high爆。

第二輪設計師們需要施展創造力與想象力，用4小時打造一顆白樹。召集人們先回到各自隊伍，與第一輪入選的成員們討論要哪些設計師，每人都有自己的選擇標準，吳亦凡看重設計能力、打造裝置能力以及繪畫能力；吳建豪需要執行力強、手工強、有想法的人加入；而李璨琛更是一早已經做好功課，寫下自己心儀人選，要求懂設計、配飾同塗鴉。

雖然大家理念不同，但遇到非常優秀的設計師時，當然都不願錯過。李璨琛同吳建豪在設計師製作白樹的過程中，率先去到現場觀察，只有吳亦凡表示想直接看成果，亦因此錯過了一些與設計師們交流的機會。

李璨琛很快有了目標人選。（微博@騰訊視頻潮玩人類在哪裡）

創作結束後，3位召集人正式開始搶人，在60分鐘內發放鏈子。限定時間內，召集人同設計師都可以改變自己的選擇，即召集人可以收回已發放的鏈子，同時設計師也可以退還已獲得的鏈子。當中最快派完鏈子的就是李璨琛，不過仍難逃被搶人的命運。

李璨琛擔心吳亦凡又搶人。（視頻截圖）

設計師林雅君深受3位召集人心水，李璨琛是第一個派給她鏈子的人，到吳建豪想將其拉入自己戰隊，不過沒有成功，其後到吳亦凡出現，向她表明心意，這時林雅君陷入兩難，但最後放棄了李璨琛，選擇了吳亦凡。

由於快到時間，李璨琛立即將鏈子派給首集拒絕他的設計師李森森，今次對方欣然接受。但不知情的吳亦凡又出現了，想將最後一條鏈子給李森森，這時李璨琛也有些著急，大聲地說：「又是你，吳亦凡！」因為由第一集開始，李璨琛心儀的每個設計師，吳亦凡幾乎都同他搶，前前後後有5次之多，而且這些人都選擇了吳亦凡，因此在這個環節，李璨琛非常想守護自己的隊員。

這一個小插曲令不少吳亦凡的粉絲不滿，認為李璨琛太惡，設計師有權選擇自己想跟的人，李森森也正是因為首集想選吳亦凡才拒絕李璨琛，因此每次吳亦凡搶人時，粉絲都覺得很多人都想選吳亦凡，但敗在了李璨琛的威嚴之下。不過也有網友客觀表示：「你經常被同一個人搶你人，心裡肯定會不舒服了」、「目標太不明確了」、「感覺吳亦凡在選美」等。

吳亦凡之前在小組商討對策時，表示自己組顏值最高，要找稍微有型一點的設計師。（視頻截圖）

其實在3位召集人中，李璨琛可謂是潮流OG，早在2005年就已成立品牌SUBCREW，推崇街頭文化，個性十足，對香港潮流文化有一定的影響力，且身兼演員、DJ、監製、品牌主理人等多個身份，受到眾多人追捧。由李璨琛選人的過程而言，看得出他目標明確、速度快、判斷精準，毫不猶疑，可能對之後要做的東西已經有一個清晰的概念。面對設計師反水也很乾脆，執行力超強。嚴格來講，吳建豪與李璨琛都算是吳亦凡的前輩，因此有網友也很疑惑，大家都走去選吳亦凡，而真正的潮流OG實際是這兩位。

有網友不解為何李璨琛同吳建豪竟然會「輸」吳亦凡。（微博截圖）