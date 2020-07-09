【讓生活好看】鄭爽遭片方拖欠片酬反被追責　嬲到即場掰斷電腦

內地90後花旦鄭爽性格向來直率敢言，喜怒形於色，在圈粉無數的同時，也招致不少負評。近日，她於真人騷《讓生活好看》中，親自前往律所處理商務糾紛，更自曝遭劇組拖欠片酬。

現在的鄭爽沒有經理人與法務團隊，一切大小事務均由自己打理。她在節目中透露，之前與一位外籍男演員合作拍戲，劇組一直以簽證問題為由未將對方請到場，直到她進組兩個月之後，對方才進組，但鄭爽還有一個月就要煞科，緊接下一套戲又要開機，因此當時雙方協商，鄭爽承諾拍完下一套戲之後，再回來補拍。

有網友猜測鄭爽所說的這個電視劇是2018年拍攝的《我的保姆手冊》。（微博@我的保姆手冊官微）

而鄭爽在已經進入下一個劇組的狀態下，仍然在跟進該劇組的消息。不過，後來片方不止無找她補拍，反而還在劇集未拍完的情況，整套賣給了視頻網站，令鄭爽相當驚訝。當她質問劇組時，對方則回應道：「我們已經剪好了差不多的集數。」但有一半的片酬未交付鄭爽，總以「現在在換高層，這個錢我們也沒有收到」來推脫。

鄭爽現在親自處理所有大小事務。（視頻截圖）

因此，鄭爽早前致電求證，新高層指這筆錢一早已經過數，她再次問片方什麼時候付尾款，結果對方竟然先請律師出面，反而追究她的「不對」，氣到鄭爽當場便將Notebook掰斷扔掉。她坦言：「現在為止沒有說我重要的是要回來這筆錢，而是給我一個解釋，因為我會覺得是影響我自己的一個名聲，感覺完全沒有達到對自己一個本身職業的專業。」連女主角的戲份都未拍完就首播，這套劇的質素如何不要看也知道。

事後，有網友推測鄭爽口中所講的劇集應該是2018年拍攝的《我的保姆手冊》，總共40集，而作為女主角的鄭爽在劇中只有8集戲份，豆瓣評分僅3.5。儘管整套劇的結果不盡人意，但無論如何，鄭爽都應該維護自己的權益。