趙麗穎領跑內地85後花旦演技　楊冪係「公式化」表演？

最近，一班85後女星接連推出新作，包括Angelababy（楊穎）的《摩天大樓》、劉亦菲的《花木蘭》（Mulan）以及劉詩詩的《親愛的自己》，三人都因演技問題登上熱搜，除了Baby受讚之外，其他兩位遭到大量網友詬病，口碑不分伯仲。

85後花旦集體出動，但結果卻是差強人意。Baby自出道以來，影視作品不算多，但主演一套就敗一套，「瞪眼」的誇張演技令人揮之不去，直到上個月首播的網劇《摩天大樓》才為其挽回些許口碑，比起之前的表演自然很多，連章子怡也特別發微博稱讚，看得出Baby確實是進步了不少。

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Baby非科班出身，且並非行演員路線，演技差似乎也情有可原。而劉亦菲、劉詩詩都是職業演員，演技十年如一日都算，甚至不進則退。

劉亦菲自從2006年與黃曉明主演劇集《神雕俠侶》之後，便被冠上了「神仙姐姐」的稱號，顏值一直為人稱道。作為迪士尼首位亞洲公主，由她擔大旗的迪士尼真人電影《花木蘭》一直備受矚目與期待，但上映後卻被彈到「體無完膚」，撇除劇情災難、邏輯不通、製作敷衍，劉亦菲的演技也被形容為「呆若木蘭」，有指她由頭到尾幾乎面無表情，代父從軍毫無波動，被逐出軍隊也毫無波動……不及動畫版的木蘭靈動。而電影在IMDb上的評分也僅5.4，在內地豆瓣網只有4.9分。

劉亦菲被指在《花木蘭》中的表演非常木訥。（劇照）

與劉亦菲同年的劉詩詩是芭蕾舞專業出身，因此氣質與體態向來備受讚賞。2011年，她憑藉與吳奇隆、鄭嘉穎合作的穿越劇《步步驚心》而人氣急升，其後還參演了多套影視作品，但演技完全無任何提升。最近劉詩詩的新作《親愛的自己》正在熱播，她的演技再次被嘲。早在《步步驚心》中，她表演俏皮的一面時就喜歡擠眉弄眼，相當浮誇；到2014年的電影《繡春刀》，雙眼無神，酷似盲人，且面無表情，根本看不出愛恨悲喜；2016年的《女醫•明妃傳》中，也不時予人面癱、眼神空洞的感覺；再到去年與佟大為合作的現代劇《如果可以這樣愛》，劉詩詩依然是雙眼呆滯無神，表演過程完成無感情，令人一看就出戲。在如今這套新作中，劉詩詩確實不「木訥」了，但開始搖頭晃腦、擠眉弄眼，做作浮誇，甚至略顯油膩，因此由開播以來收視口碑一路狂跌，肉眼可見的演技差，可謂是85後花旦中墊底的一位。

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剛剛年滿34歲的楊冪，算是85後花旦中發展最好的一位，影視、綜藝、時尚等一線資源不斷，當年在劉亦菲版《神雕俠侶》中扮演「郭襄」的她就受到觀眾矚目，演出了活潑與靈動。自從2011年以穿越劇《宮鎖心玉》爆紅後，楊冪多年來一直立於流量頂端。雖然她的演技也不時被詬病，但好似也無太出格的地方，屬於比較公式化的表演：委屈就低頭聳肩，黑化就是抬頭加兇狠的目光……不過很多網友都認為，楊冪並非沒有演技，而是她的心並不在演戲上，只是抱住「拍完收工」的心態。

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與前面4位最不同的，要數趙麗穎，農村出身，2006年參加《雅虎搜星》比賽獲馮小剛組冠軍而進入演藝圈，在其執導的廣告中擔任女主角，由低做起，於演藝圈摸爬滾打多年，腳踏實地又敬業。2011年，趙麗穎因出演《新還珠格格》中晴兒一角被觀眾熟知，其後的《陸貞傳奇》、《杉杉來了》、《花千骨》、《楚喬傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等都大受歡迎，口碑收視雙收，當中《花千骨》是首套內地突破200億網絡播放量的劇集，《楚喬傳》更突破400億，從此趙麗穎成為古裝劇的收視保障，且演技算得上是85後花旦中最好的一位。