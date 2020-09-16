林若寧慨嘆填詞人不及化妝師被人尊重 　王灝兒：我哋應該要反思

香港著名填詞人林夕徒弟林若寧，早前接受媒體訪問時，認為現時香港創作人未備受尊重及肯定，填寫一份歌詞的收入，往往連一位化妝師單次工作所得的薪酬都比不上，慨嘆歌詞緊要還是化妝重要。歌手JW（王灝兒）昨晚（15/9）現身音樂節目錄影時，就此接受《香港01》訪問。

她表示：「其實我係知道好多幕後創作人好辛酸，而且我身邊都有好幾位朋友都係做創作，我哋都會成日傾偈，都知道做創作係好艱難嘅事，咁所以希望大家支持廣東歌多啲，睇吓有啲咩嘢係可以去幫助作曲填詞嘅朋友。（填詞價真係比唔上化妝師價？）據我所知真係唔多。（業界直接提升創作價去支持佢哋！）我覺得可以畀多啲佢哋，而佢哋創作出嚟嘅作品就更加有質數。」

JW希望大家關注本地創作人所遭遇的問題。（陳順禎攝）

被問到創作人重要還是化妝師緊要？JW直言：「其實兩者都重要，好似我係一個歌手咁，要去唱一首歌，我係好需要個有質數嘅歌曲，而首歌曲嘅質數就好靠背後嘅創作團隊，咁呢個好重要。但我企出嚟要去介紹首歌嘅時候，我個妝同個頭嘅髮同服飾都係同樣重要，所以每一個元素都好重要。」

今次林若寧想帶出的訊息是很多人寧願花更高價錢化妝，都也不願以更高的價錢買作品，JW直言：「通常歌手都係被動，因為都係由公司去同填詞人去傾，我覺得如果真係一個大問題嘅話，我哋係好應該去提出問題，同應該去反思，而且我哋亦好應該畀返一啲Credit佢哋，始終首歌都係佢哋創作出嚟。」