愛回家｜言少疑因政治標語被炒　鄺潔楹爆言少將會繼續出現!

一班《開心速遞》年輕演員跳舞賀劇集衝破一千集。（賴家杰攝）

TVB的處境喜劇《愛·回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，今天（16日）一眾演員出席宣傳活動，表示劇集將會衝破一千。劇中飾演拜金女的鄺潔楹（Judy）完全沒有想過能陪伴大家這麼久，「非常開心，希望可以拍多一千集畀觀眾亦都想破香港呢個紀錄。」

上星期三出現呢一幕。（TVB截圖）

早前《開心速遞》的其中一集被網民發現疑似有政治標語在裡面，當時TVB發聲明會嚴肅了解事件，而今天就有報道指TVB就這次的風波解僱了負責拍攝該集的導演馮肇均 (Justin)。Justin其實有客串過《開心速遞》做言少一角，與Judy亦有對手戲，她說：「我今日收到返嚟消息，公司為呢件事調查緊。佢有冇離職要交返畀公司同佢本人交代。」

至於Justin與Judy《開心速遞》之後的對手戲很大機會會被剪走，Judy透露：「有關言少之後嘅感情線係點，大家可以睇落去，但就唔會再係佢本人演出，始終佢唔係藝員會好奇怪，同埋我哋唔係要捧佢，佢都係鍾意做導演。」

聽Judy咁講，言少一角要換人了。（TVB截圖）

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