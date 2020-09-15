使徒行者｜陳敏之高峰退下結婚　「索腿天后」之稱最經典

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），今晚（29/8）深夜便開始播放敍事線順住落的《使徒行者》（2014）。《使徒行者》劇中各個重要角色都很有發揮機會不論是主角爆Seed（林峯飾）、釘姐（佘詩曼飾）、歡喜哥（許紹雄飾）、卓Sir（苗僑偉飾）以及莫羨昕（陳敏之飾），還是配角猜Fing（林偉飾）、木蝨（梁烈唯飾）以及撻沙哥（彭懷安飾）等，所有人物都刻劃細緻兼有個人魅力。

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雖然敏之係《使徒行者》唔夠釘姐咁搶眼，但表現都好出色。（TVB截圖）

憑劇集《怒火街頭》獲得「索腿天后」之稱的陳敏之，在2014年演出的《使徒行者》角色是飾演廉政公署（ICAC）的執行處調查主任，劇中與沈震軒和鄧健泓有一段情。這套劇集可以說是她的事業高峰，事關那時候TVB正在力捧她，敏之每年劇集的產量非常高，可惜同年時候選擇與拍拖十年的圈外男友雷偉信（William）結婚，敏之亦宣布演藝事業減產，主力做好妻子本分和打理餅乾店生意。在2016年時候在社交網站宣布懷孕，同年12月21日於社交網站中宣布誕下7磅重的兒子雷子樂。

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在事業停了接近三年，在2017年終於復出拍劇，雖然在高峰停下事業，但一樣受到TVB的注重，那時候拍攝《溏心風暴3》接下第二女主角，首次飾演小三，令敏之成劇中亮點之一，成熟演技令其人氣再次急升。期後敏之雖然花費很多時間在家庭，可是演戲是她最販的事情，因此也盡量抽空接拍劇集，在2017-2020年她接拍了《親親我好媽》《性在有情》、《鐵探》、《解決師》和《法證先鋒IV》，雖然並沒有再次成為女一，但再拍劇依然能大受歡迎。

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